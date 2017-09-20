IPOB, Boko Haram'dan daha tehlikeli

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Nijerya'nın Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, Biafra Yerli Halklaları (IPOB) örgütünün Boko Haram'dan daha tehlikeli olduğunu söyledi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre Shettima, ülke için asıl tehlikenin, toprak bütünlüğüne zarar veren kitle hareketleri olduğunu belirtti.
Nnamdi Kanu liderliğindeki ayrılıkçı IPOB örgütünün Nijerya'nın toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini kaydeden Shettima, "Nijerya'da ayrılıkçı faaliyetleri yürüten IPOB örgütü ölümcül saldırılarda bulunan Boko Haram'dan daha tehlikelidir." ifadelerini kullandı.
Shettima, IPOB örgütünün etkisini hissettirdiği güneydoğu eyaletlerinde yaşayan halka da çağrı yaparak, onları Kaduna ve Kano gibi kuzey eyaletlere davet etti.
Shettima, "Biz Igbolu kardeşlerimiz ile konuşabilir ve onların hayat ve mülkiyet haklarının teminini sağlayabiliriz." dedi.
Ülkenin güneydoğusundaki Abia eyaletinde ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasındaki gerginlik artmış, eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yaşanan olaylar sonrası Nijerya hükümeti tarafından alınan kararla IPOB "terör örgütü" ilan edilmişti.
Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.
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