Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:18, 20 Eylül 2017 Çarşamba
Afrika
13:21, 20 Eylül 2017 Çarşamba

  • Paylaş
IPOB, Boko Haram'dan daha tehlikeli
IPOB, Boko Haram'dan daha tehlikeli

Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, "Nijerya'da ayrılıkçı faaliyetleri yürüten IPOB örgütü ölümcül saldırılarda bulunan Boko Haram'dan daha tehlikelidir"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nijerya'nın Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, Biafra Yerli Halklaları (IPOB) örgütünün Boko Haram'dan daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre Shettima, ülke için asıl tehlikenin, toprak bütünlüğüne zarar veren kitle hareketleri olduğunu belirtti.

Nnamdi Kanu liderliğindeki ayrılıkçı IPOB örgütünün Nijerya'nın toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini kaydeden Shettima, "Nijerya'da ayrılıkçı faaliyetleri yürüten IPOB örgütü ölümcül saldırılarda bulunan Boko Haram'dan daha tehlikelidir." ifadelerini kullandı.

Shettima, IPOB örgütünün etkisini hissettirdiği güneydoğu eyaletlerinde yaşayan halka da çağrı yaparak, onları Kaduna ve Kano gibi kuzey eyaletlere davet etti.

Shettima, "Biz Igbolu kardeşlerimiz ile konuşabilir ve onların hayat ve mülkiyet haklarının teminini sağlayabiliriz." dedi.

Ülkenin güneydoğusundaki Abia eyaletinde ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasındaki gerginlik artmış, eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yaşanan olaylar sonrası Nijerya hükümeti tarafından alınan kararla IPOB "terör örgütü" ilan edilmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.



İlgili Konular nijerya boko haram nijerya IPOB
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
quot NATO Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı desteklemeyecek quot
"NATO, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı desteklemeyecek"

NATO, BM'nin öncülüğünde yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf olmayacağını, nükleer bir ittifak olarak kalacağını açıkladı
Filistinli aktivist Odeh ABD'den sınır dışı edildi
Filistinli aktivist Odeh ABD'den sınır dışı edildi

ABD, 13 yıl önce vatandaşlık başvurusu yaparken 1970'te Kudüs’teki iki bombalama eyleminden hüküm giydiğini ibraz etmeyen Filistinli aktivist Rasmea Odeh'i sınır dışı etti
Fransa'da hezimete uğrayan Sosyalist Parti'nin genel merkezi satılıyor
Fransa'da, hezimete uğrayan Sosyalist Parti'nin genel merkezi satılıyor

Fransa'da bir önceki dönem iktidarda olan ve son iki seçimde büyük hezimete uğrayan Sosyalist Parti, genel merkez binasını satışa çıkardığını duyurdu
Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den Trump'a eleştiri
Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den Trump'a eleştiri

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, "(ABD Başkanı Trump'ın konuşması) Bu, yaklaşık 190 ülkenin hükümet ve devlet başkanına yapılacak bir konuşma değil, daha ziyade taşradaki seçmenlerine yönelik yapılmış bir seçim konuşması" dedi
200 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
200 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İşgal polisi eşliğindeki 200 fanatik Yahudi tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi
Filistin quot İsrail-Afrika Zirvesi quot için boykot çalışmalarına başladı
Filistin "İsrail-Afrika Zirvesi" için boykot çalışmalarına başladı

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Dr. Davis, "Eğer Yahudi bir devletseniz demokratik olamazsınız, demokratik bir devletseniz de Yahudi bir devlet olamazsınız. Çünkü tanım olarak Yahudi devleti, Yahudi olmayanlara karşı ayrımcılığı barındırıyor" açıklaması yaptı
Alman medyasından Merkel'e 'PKK ve FETÖ' eleştirisi
Alman medyasından Merkel'e 'PKK ve FETÖ' eleştirisi

Alman medyasının, PKK ve FETÖ yandaşlarına kucak açan Merkel hükümetini son haftalarda eleştirmesi dikkati çekiyor
IPOB Boko Haram'dan daha tehlikeli
IPOB, Boko Haram'dan daha tehlikeli

Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, "Nijerya'da ayrılıkçı faaliyetleri yürüten IPOB örgütü ölümcül saldırılarda bulunan Boko Haram'dan daha tehlikelidir"
Maduro'dan Trump'a 'yeni Hitler' benzetmesi
Maduro'dan Trump'a 'yeni Hitler' benzetmesi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump'ı, "uluslararası siyasetin yeni Hitler'i" olarak nitelendirdi
Kırgızistan'dan Kazakistan'a protesto notası
Kırgızistan'dan Kazakistan'a protesto notası

Kırgızistan'da yapılacak seçim öncesinde Kazak liderin cumhurbaşkanı adayı ile görüşmesine tepki gösterdi
Gerizim Dağı'nın İsrail'de dışlanan 'gizemli halkı' Samiriler
Gerizim Dağı'nın İsrail'de dışlanan 'gizemli halkı' Samiriler

İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine şahitlikleri ve Filistinlilerle iç içe olmaları nedeniyle adeta dışlanan Samiriler, Kudüs’ten yaklaşık 80 kilometre uzakta, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde tarihi Nablus kentinde yaşıyorlar.
Esed 8 bin sivili quot ölümüne quot bekletiyor
Esed 8 bin sivili "ölümüne" bekletiyor

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde 8 bin sivil, Esed rejiminin kontrolünden muhaliflerin bölgesine geçmek için 40 gündür bekliyor. Rejimin insani yardım yapmaksızın beklettiği sivillerden 10'u hayatını kaybetti.
Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6 5 azaldı
Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6.5 azaldı

Kazakistan'da ülkede doğum oranının yüzde 6.5 azaldığı raporlandı
İslam'ın Niksic'teki direği Hacı İsmail Camii
İslam'ın Niksic'teki direği: Hacı İsmail Camii

Karadağ'ın Niksic şehrinde bulunan tek cami olma özelliğine sahip tarihi Hacı İsmail Camii, İslam'ın bu topraklardaki mührü gibi zamana direnmeye devam ediyor
ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı
ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı

ABD'nin, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Son 10 günde içinde zırhlı askeri araçların da bulunduğu yaklaşık 200 tır yardım, Suriye'deki örgüt unsurlarına gönderildi.
Kolombiya'da 65 bin kişi yerinden edildi
Kolombiya'da 65 bin kişi yerinden edildi

Kolombiya'da ocak-ağustos döneminde yaklaşık 65 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Haberler

Nijerya'da ayrılıkçı hareket IPOB güvenlik birimi kurdu
Nijerya'da ayrılıkçı hareket IPOB güvenlik birimi kurdu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki saldırılara kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki saldırılara kınama

Nijerya'da akademisyenler greve ara verdi
Nijerya'da akademisyenler greve ara verdi

Nijerya'da tekne alabora oldu: En az 53 ölü
Nijerya'da tekne alabora oldu En az 53 ölü

Nijerya'da muhalefetten diyalog çağrısı
Nijerya'da muhalefetten diyalog çağrısı

Nijerya'da sel 10 bin insanı evinden etti
Nijerya'da sel 10 bin insanı evinden etti

Nijerya'da kaçırılan bakan serbest bırakıldı
Nijerya'da kaçırılan bakan serbest bırakıldı

Nijerya'da ayrılıkçı harekete operasyon iddiası
Nijerya'da ayrılıkçı harekete operasyon iddiası






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 