Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:17, 20 Eylül 2017 Çarşamba
Avrupa
14:00, 20 Eylül 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Alman medyasından Merkel'e 'PKK ve FETÖ' eleştirisi
Alman medyasından Merkel'e 'PKK ve FETÖ' eleştirisi

Alman medyasının, PKK ve FETÖ yandaşlarına kucak açan Merkel hükümetini son haftalarda eleştirmesi dikkati çekiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

En son PKK yandaşlarının geçen hafta Köln’de düzenlediği sözde festival kapsamında terör propagandasına izin vermesi, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden gerilmesine yol açtı.

PKK ve FETÖ yandaşlarına kucak açan Angela Merkel hükümeti, Alman medyasında tartışma konusu oldu.

Bild gazetesinde yer alan bir köşe yazısında, PKK yandaşlarının propaganda yapmalarına imkan verilmesi eleştirildi. Köşede, şu ifadelere yer verildi:

"Kürt İşçi Partisi PKK bir terör örgütü mü? Evet! İçişleri Bakanlığına göre Öcalan portresi sadece sarı zemin ve Kürt bayrağı üzerinde yasak. Köln’de Kürtler başka renkler seçtiler ve Devleti Koruma Dairesi binlercesine geçit verdi. Bu absürttür ve Türk hükümetinin protestosu için verilmiş tamamen gereksiz bir pastır. Türkiye’de hukuk standartları talep eden bir ülkenin kendisi bu kadar kolay açık vermemelidir.''

Konuya ilişkin diğer bir yazıda, Almanya'nın en ciddi gazetelerinden Süddeutsche de yer aldı. Haberde de Federal Mahkemenin, PKK’yı terör örgütü olarak sınıflandırmasına rağmen örgütün açıkça propaganda yapmasına göz yumulduğu belirtilerek, güvenlik güçleri eleştirildi.

"FEDERALİZM DEĞİL SAÇMALIK"

Gazetede yer alan yorumda, PKK elebaşısı Öcalan'ın sarı zemin üzerine mavi gömlekli posteri yasak ama beyaz gömlekli posterinin eyaletlerin renk tercihine bırakılmasını, “Bu federalizm değil, bu bir saçmalık” ifadesiyle eleştirdi.

Badische Neueste Nachrichten gazetesinde ise PKK konusunda Almanya hükümetinin tutumu eleştirildi: "PKK, Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde tehditle para toplayıp taraftarlarını harekete geçirebiliyor. Avrupalılar böyle davranmakla kendi inandırıcılıklarını zedeliyorlar. ”

Straubinger Tagblatt gazetesinde yer alan yorum da da Almanya'nın PKK'nın gösterisine göz yumması eleştirilerek, Kürtlerin gösteri yapabilecekleri ancak bunu yasaklanmış olan PKK adına yapmalarına Alman devletinin göz yumamayacağı vurgulandı.

Nürnberger Nachrichten gazetesi de gösteriye müdahale edilmemesini eleştirdiği haberinde, "Alman makamları böylesine aptal yerine konabiliyorsa o zaman ‘çifte standart' eleştirisi kimseyi şaşırtmamalı. Bunun aynı zamanda Türkiye'deki tutuklu Almanlara da yararı olmaz. Bu durumda ısrarla hukuka saygılı olunmasını talep etmek de inandırıcı olmaz.” ifadelerine yer verildi.

ALMANYA FETÖ HAKKINDA GEREKENİ YAPMALI

Alman medyasında diğer bir terör örgütü FETÖ konusunda da Almanya'nın tutumu, yapılan yorumlarda eleştirilerek Almanya'nın bu konuda kendine çeki düzen vermesi gerektiği kaydedildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesinde yayımlanan bir köşe yazısında ise FETÖ mensupları, "azılı suçlular ve "antidemokratik hainler" olarak nitelendirildi.

Almanya’nın, Amerika’da ikamet eden FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen oluşumuna yönelik sergilediği tutumun eleştiri konusu yapıldığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

''Güvenlik kameraları Erdoğan’a karşı 15’i, 16 Temmuz’a bağlayan gece yaşanan darbe girişiminin kalbinin Akıncı Üssü olduğunu kanıtlamakla kalmıyor ayrıca önde gelen Gülencilerin de buna dahil olduğunu ortaya koyuyor. Bu ise bir diğer soruyu doğuruyor: Türkiye’de kanlı bir darbe girişimi gerçekleşti. Kahl (BND Başkanı Bruno) bile bunun tersini iddia edemez. Söz konusu darbe girişimini gerçekleştiren kişilerin bazıları yurt dışına kaçtı. Bunların bazıları öyle görünüyor ki Almanya’da. Peki, söz konusu bu kişilerin Anayasa’ya aykırı darbe girişimine iştirak ettikleri ispatlanır ise -bunların Almanya’da bulunduklarını düşünecek olursak- ortaya çıkacak durum karşısında nasıl hareket etmemiz gerekir? Ancak azılı suçluların ve Türkiye’den ülkemize gelen antidemokratik hainlerin hiçbir ceza almadan Almanya’da yaşamlarına devam etmesi düşüncesi de oldukça ters geliyor. Bu tip insanların burada yargılanması gibi hukuki bir yol mümkün değilse bile en azından Berlin, bunların suçsuz olduklarını iddia etmemeli.''

Die Tageszeitung gazetesinde yayımlanan bir makalede de Almanya hükümeti, FETÖ yandaşlarını korumakla suçlandı. Hükümetin, FETÖ konusundaki tutumunun gözden geçirilmesi istenen makalede, şu ifadeler kullanıldı:

"Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, Spiegel’e verdiği bir mülakatta, FETÖ'nün tamamen suçsuz olduğunu ve bu cemaatin sadece 'dini ve seküler eğitim için bir araya gelmiş bir sivil oluşum' olduğunu söylüyorsa, o zaman bu tuhaf bir kendini haklı çıkarıştır. Bu adam ya hiçbir şey bilmiyor veya kasıtlı olarak Gülen hareketini koruyor. Türk kamuoyunda özellikle bu ikinci değerlendirme çoktan sağlam bir yer edindi ve ne yazık ki Federal hükümet de Türk tarafının cemaati koruduğu propagandasını desteklemek için elinden geleni yapıyor.''

 



İlgili Konular Almanya Merkel
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
quot NATO Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı desteklemeyecek quot
"NATO, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı desteklemeyecek"

NATO, BM'nin öncülüğünde yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf olmayacağını, nükleer bir ittifak olarak kalacağını açıkladı
Filistinli aktivist Odeh ABD'den sınır dışı edildi
Filistinli aktivist Odeh ABD'den sınır dışı edildi

ABD, 13 yıl önce vatandaşlık başvurusu yaparken 1970'te Kudüs’teki iki bombalama eyleminden hüküm giydiğini ibraz etmeyen Filistinli aktivist Rasmea Odeh'i sınır dışı etti
Fransa'da hezimete uğrayan Sosyalist Parti'nin genel merkezi satılıyor
Fransa'da, hezimete uğrayan Sosyalist Parti'nin genel merkezi satılıyor

Fransa'da bir önceki dönem iktidarda olan ve son iki seçimde büyük hezimete uğrayan Sosyalist Parti, genel merkez binasını satışa çıkardığını duyurdu
Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den Trump'a eleştiri
Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den Trump'a eleştiri

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, "(ABD Başkanı Trump'ın konuşması) Bu, yaklaşık 190 ülkenin hükümet ve devlet başkanına yapılacak bir konuşma değil, daha ziyade taşradaki seçmenlerine yönelik yapılmış bir seçim konuşması" dedi
200 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
200 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İşgal polisi eşliğindeki 200 fanatik Yahudi tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi
Filistin quot İsrail-Afrika Zirvesi quot için boykot çalışmalarına başladı
Filistin "İsrail-Afrika Zirvesi" için boykot çalışmalarına başladı

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Dr. Davis, "Eğer Yahudi bir devletseniz demokratik olamazsınız, demokratik bir devletseniz de Yahudi bir devlet olamazsınız. Çünkü tanım olarak Yahudi devleti, Yahudi olmayanlara karşı ayrımcılığı barındırıyor" açıklaması yaptı
Alman medyasından Merkel'e 'PKK ve FETÖ' eleştirisi
Alman medyasından Merkel'e 'PKK ve FETÖ' eleştirisi

Alman medyasının, PKK ve FETÖ yandaşlarına kucak açan Merkel hükümetini son haftalarda eleştirmesi dikkati çekiyor
IPOB Boko Haram'dan daha tehlikeli
IPOB, Boko Haram'dan daha tehlikeli

Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, "Nijerya'da ayrılıkçı faaliyetleri yürüten IPOB örgütü ölümcül saldırılarda bulunan Boko Haram'dan daha tehlikelidir"
Maduro'dan Trump'a 'yeni Hitler' benzetmesi
Maduro'dan Trump'a 'yeni Hitler' benzetmesi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump'ı, "uluslararası siyasetin yeni Hitler'i" olarak nitelendirdi
Kırgızistan'dan Kazakistan'a protesto notası
Kırgızistan'dan Kazakistan'a protesto notası

Kırgızistan'da yapılacak seçim öncesinde Kazak liderin cumhurbaşkanı adayı ile görüşmesine tepki gösterdi
Gerizim Dağı'nın İsrail'de dışlanan 'gizemli halkı' Samiriler
Gerizim Dağı'nın İsrail'de dışlanan 'gizemli halkı' Samiriler

İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine şahitlikleri ve Filistinlilerle iç içe olmaları nedeniyle adeta dışlanan Samiriler, Kudüs’ten yaklaşık 80 kilometre uzakta, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde tarihi Nablus kentinde yaşıyorlar.
Esed 8 bin sivili quot ölümüne quot bekletiyor
Esed 8 bin sivili "ölümüne" bekletiyor

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde 8 bin sivil, Esed rejiminin kontrolünden muhaliflerin bölgesine geçmek için 40 gündür bekliyor. Rejimin insani yardım yapmaksızın beklettiği sivillerden 10'u hayatını kaybetti.
Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6 5 azaldı
Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6.5 azaldı

Kazakistan'da ülkede doğum oranının yüzde 6.5 azaldığı raporlandı
İslam'ın Niksic'teki direği Hacı İsmail Camii
İslam'ın Niksic'teki direği: Hacı İsmail Camii

Karadağ'ın Niksic şehrinde bulunan tek cami olma özelliğine sahip tarihi Hacı İsmail Camii, İslam'ın bu topraklardaki mührü gibi zamana direnmeye devam ediyor
ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı
ABD'den PKK'nın Suriye kolu PYD'ye zırhlı araç sevkiyatı

ABD'nin, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Son 10 günde içinde zırhlı askeri araçların da bulunduğu yaklaşık 200 tır yardım, Suriye'deki örgüt unsurlarına gönderildi.
Kolombiya'da 65 bin kişi yerinden edildi
Kolombiya'da 65 bin kişi yerinden edildi

Kolombiya'da ocak-ağustos döneminde yaklaşık 65 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Haberler

Merkel: Türkiye konusunu Avrupa Konseyi'nin gündemine aldık
Merkel Türkiye konusunu Avrupa Konseyi'nin gündemine aldık

Merkel: Katar krizi konusunda endişeliyiz
Merkel Katar krizi konusunda endişeliyiz

Merkel'den Türkiye'ye silah satışına ilişkin açıklama
Merkel'den Türkiye'ye silah satışına ilişkin açıklama

Merkel ile Putin, Kuzey Kore ve Ukrayna'yı görüştü
Merkel ile Putin Kuzey Kore ve Ukrayna'yı görüştü

Merkel'e seçim mitinginde domatesli saldırı
Merkel'e seçim mitinginde domatesli saldırı

Merkel'den Türkiye ile ilgili gergin açıklama
Merkel'den Türkiye ile ilgili gergin açıklama

Merkel ile Schulz arasında Türkiye karşıtı skandal düello
Merkel ile Schulz arasında Türkiye karşıtı skandal düello

Merkel: AB, Türkiye'ye verdiği taahhütlerin arkasında duruyor
Merkel AB Türkiye'ye verdiği taahhütlerin arkasında duruyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 