14:01, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Filistin "İsrail-Afrika Zirvesi" için boykot çalışmalarına başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih Devrim Konseyi Üyesi Dr. Uri Davis, Afrika ülkelerinin Togo'da yapılması planlanan İsrail-Afrika Zirvesine katılmaması için kıta genelinde boykot çalışması başlattıklarını söyledi.

Zirvenin boykot edilmesi için ilk olarak Etiyopya’daki siyasi partilerle bir araya gelen Dr. Davis, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Müslümanlığı seçen ve Fetih Devrim Konseyi'nin Yahudi kökenli ilk üyelerinden olan Davis, kıta ülkelerinin zirveyi boykot etmesi için siyasi partilerle ve çeşitli kuruluşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Davis, Fetih Uluslarası İlişkiler Komisyonu üyesi olarak Etiyopya’daki iktidar koalisyonu Etiyopya Halkın Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Davis, "Gittiğim ülkelerde siyasi partilerle bir araya gelerek zirveyi boykot etmeleri için hükümetlere baskıda bulunmalarını talep ediyorum. Güney Afrika, Mozambik, Zambiya ve Senegal'in de aralarında olduğu yaklaşık 10 ülkeye gideceğim." dedi.

Fetih ile bu ülkelerde bulunan siyasi partiler arasındaki ilişkileri geliştirmeyi de amaçladığını kaydeden Davis, ilk olarak Etiyopya'ya gelmesinin Afrika Birliği'nin merkezinin burada yer almasından kaynaklandığını dile getirdi.

"İSRAİL BM'DEKİ TEK APARTHEİD DEVLETİ"

İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye olmak için yoğun çaba sarf ettiğinin hatırlatılması üzerine Davis, "İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak alınmaması gerekiyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olduğu doğru ama İsrail BM'deki tek apartheid devlet." diye konuştu.

Fetih Devrim Konseyi Üyesi, "apartheid" kavramının "yabancı düşmanlığı" veya "ırkçılık"tan farkını anlatırken, "ABD'de, İngiltere’de de yabancı düşmanlığı var ama bu apartheid değil. Apartheid devleti, ırkçılığın ve ayrımcılığın parlamento vasıtasıyla düzenlenmesidir." ifadelerini kullandı.

1980'lerde İsrail'i "apartheid devleti" olarak tanımlayan ilk akademisyenin kendisi olduğunu hatırlatan Davis, bugün bu kavramın "direnişin ve eleştirel akademinin temel taşı" olduğunu belirtti.

Davis, "Güney Afrika'da, apartheid, beyazlar ve beyaz olmayanlar arasındaydı. İsrail'de bu Yahudi ve Yahudi olmayanlar arasında. Güney Afrika'ya uygulanan yaptırımların aynısı İsrail’e uygulanmalı." dedi.

"HEM YAHUDİ HEM DEMOKRAT OLUNMAZ"

İsrail halkının çok az bir kısmının sistemin çirkinliği ve suçlarından haberdar olduğunu dile getiren Davis, tüm Yahudi toplumunun bu apartheid sisteminden beslendiğinin altını çizdi.

İsrail'in temel hukukta "Yahudi ve demokratik" bir devlet olarak tanımlandığını aktaran Davis, "Eğer Yahudi bir devletseniz demokratik olamazsınız, demokratik bir devletseniz de Yahudi bir devlet olamazsınız. Çünkü tanım olarak Yahudi devleti, Yahudi olmayanlara karşı ayrımcılığı barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uri Davis, Filistin'deki siyasi bölünmeyi aşma çabaları ve Hamas'ın Gazze'deki İdari Komite'yi feshetme kararını da değerlendirdi.

"Emperyalistlerin politikası: Böl ve yönet. Filistin topraklarının Hamas ve Filistin yönetimi şeklinde ayrılması Filistin davasına büyük zarar veriyor." diyen Davis, son gelişmenin görüşmelerin ilerlemesini sağlayabileceğini ifade etti.

ZİRVE ERTELENDİ

İsrail, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, ekim ayında yapılması planlanan İsrail-Afrika Zirvesinin Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'nun talebi ve yapılan istişareler doğrultusunda ertelendiğini duyurmuş, zirvenin ne zaman yapılacağı ise açıklanmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Afrika ile yakınlaşmasının amacının "Afrika ülkelerinin BM'de Filistin'e verdiği desteği kırmak" olduğunu birçok kez ifade etmişti.

İsrail basını da Togo'da ekim ayında düzenlenmesi planlanan zirve için İsrail'in 54 Afrika ülkesine davet göndereceğini yazmıştı.

URİ DAVİS KİMDİR?

Babası İngiliz annesi Çekoslavakyalı bir Yahudi olan Davis, 1943 yılında Kudüs’te dünyaya geldi. İngiltere ve ABD'de eğitim alan Davis, aynı zamanda Kudüs Üniversitesi'nde öğretim üyesi.

İsrail'in zorunlu askerlik görevini reddeden ve 2009'da Fetih Hareketi'nin Devrim Konseyine seçilen Davis, Filistin Ulusal Konseyinin de üyesi. İnsan hakları üzerine çalışmalarıyla bilinen Davis'in İsrail'i "apartheid devleti" olarak tanımlayan çok sayıda kitabı ve makalesi bulunuyor.