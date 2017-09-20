Komando birlikleri Suriye sınırında

Erdoğan: Üniversite giriş sistemiyle ilgili çalışma var

TEOG sınav sisteminin kaldırıldığının açıklanmasının ardından üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor." değerlendirmesini yaptı