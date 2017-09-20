14:13, 20 Eylül 2017 Çarşamba

BOTAŞ ile Katar Gaz arasında 3 yıllık LNG anlaşması





BOTAŞ'ın Katar Gaz ile 3 yıllık LNG anlaşması imzaladığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Katar Gaz Şirketi (Qatargas) ile BOTAŞ 3 yıllık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticareti anlaşması imzaladı. Katar Gaz Şirketi (Qatargas) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket anlaşma kapsamında, Türkiye'ye 3 yıl boyunca yılda 1,5 milyon ton LNG sevk edecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Qatargas Üst Yöneticisi Halid bin Halife Al Sani, anlaşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "BOTAŞ, LNG endüstrisinde derin uzmanlığa sahip değerli bir müşteri. Kendileriyle olan ilişkimiz spot kargo tedarikinden orta vadeli anlaşmalara kadar ilerledi ve uzun yıllar BOTAŞ'a güvenilir, temiz enerji sağlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Anlaşma kapsamında Türkiye'ye gönderilecek LNG, Egegaz, Marmara ve Etki LNG terminallerine iletilebilecek.

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