200 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 200 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamada, "200 fanatik Yahudi, gruplar halinde, Harem-i Şerif’in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'yabaskın düzenledi." ifadelerine yer verildi.
Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişlerinde İsrail polisi tarafından aramaya maruz kaldığını belirten Dibs açıklamasında, İsrail polisinin Vakıflar İdaresi’ne bağlı okullardaki öğrencilere de sorunlar çıkardığını daha sonra da girişlerine izin verdiğini kaydetti.
Yahudi takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana’nın kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının artması bekleniyor.
İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi işgalcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.
Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.
NATO, BM'nin öncülüğünde yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf olmayacağını, nükleer bir ittifak olarak kalacağını açıkladı
ABD, 13 yıl önce vatandaşlık başvurusu yaparken 1970'te Kudüs’teki iki bombalama eyleminden hüküm giydiğini ibraz etmeyen Filistinli aktivist Rasmea Odeh'i sınır dışı etti
Fransa'da bir önceki dönem iktidarda olan ve son iki seçimde büyük hezimete uğrayan Sosyalist Parti, genel merkez binasını satışa çıkardığını duyurdu
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, "(ABD Başkanı Trump'ın konuşması) Bu, yaklaşık 190 ülkenin hükümet ve devlet başkanına yapılacak bir konuşma değil, daha ziyade taşradaki seçmenlerine yönelik yapılmış bir seçim konuşması" dedi
İşgal polisi eşliğindeki 200 fanatik Yahudi tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi
Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Dr. Davis, "Eğer Yahudi bir devletseniz demokratik olamazsınız, demokratik bir devletseniz de Yahudi bir devlet olamazsınız. Çünkü tanım olarak Yahudi devleti, Yahudi olmayanlara karşı ayrımcılığı barındırıyor" açıklaması yaptı
Alman medyasının, PKK ve FETÖ yandaşlarına kucak açan Merkel hükümetini son haftalarda eleştirmesi dikkati çekiyor
Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, "Nijerya'da ayrılıkçı faaliyetleri yürüten IPOB örgütü ölümcül saldırılarda bulunan Boko Haram'dan daha tehlikelidir"
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump'ı, "uluslararası siyasetin yeni Hitler'i" olarak nitelendirdi
Kırgızistan'da yapılacak seçim öncesinde Kazak liderin cumhurbaşkanı adayı ile görüşmesine tepki gösterdi
İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine şahitlikleri ve Filistinlilerle iç içe olmaları nedeniyle adeta dışlanan Samiriler, Kudüs’ten yaklaşık 80 kilometre uzakta, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde tarihi Nablus kentinde yaşıyorlar.
Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde 8 bin sivil, Esed rejiminin kontrolünden muhaliflerin bölgesine geçmek için 40 gündür bekliyor. Rejimin insani yardım yapmaksızın beklettiği sivillerden 10'u hayatını kaybetti.
Kazakistan'da ülkede doğum oranının yüzde 6.5 azaldığı raporlandı
Karadağ'ın Niksic şehrinde bulunan tek cami olma özelliğine sahip tarihi Hacı İsmail Camii, İslam'ın bu topraklardaki mührü gibi zamana direnmeye devam ediyor
ABD'nin, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Son 10 günde içinde zırhlı askeri araçların da bulunduğu yaklaşık 200 tır yardım, Suriye'deki örgüt unsurlarına gönderildi.
Kolombiya'da ocak-ağustos döneminde yaklaşık 65 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.