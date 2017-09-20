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200 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
200 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
Foto: Arşiv

İşgal polisi eşliğindeki 200 fanatik Yahudi tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail polisi eşliğindeki 200 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamada, "200 fanatik Yahudi, gruplar halinde, Harem-i Şerif’in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'yabaskın düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişlerinde İsrail polisi tarafından aramaya maruz kaldığını belirten Dibs açıklamasında, İsrail polisinin Vakıflar İdaresi’ne bağlı okullardaki öğrencilere de sorunlar çıkardığını daha sonra da girişlerine izin verdiğini kaydetti.

Yahudi takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana’nın kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının artması bekleniyor.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi işgalcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.



İlgili Konular Mescid-i Aksa İsrail filistin
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