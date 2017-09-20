14:32, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den Trump'a eleştiri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı “umut kırıcı" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Van der Bellen, Avusturya basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının "umut kırıcı" olduğunu belirtti.

Van der Bellen, "Yapılan konuşmayı değerlendirmem gerekirse bu, yaklaşık 190 ülkenin hükümet ve devlet başkanına yapılacak bir konuşma değil, daha ziyade taşradaki seçmenlerine yönelik yapılmış bir seçim konuşması.” ifadelerini kullandı.

İran’ın güvenilir bir ortak olduğunu belirten Van der Bellen, “Bütün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, İran’ın 2015’te yapılan nükleer anlaşmaya noktasından virgülüne kadar uyduğu konusunda hemfikir. Trump da İran’ın neyi yerine getirmediği konusunda hiçbir şey söylemedi.” değerlendirmesinde bulundu.

“AB’YE MEYDAN OKUMA”

Trump’ın "yeniden ulusalcılık" söylemine de değinen Van der Bellen, Avrupa’da birlik duygusunun yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde bu yaklaşımın “AB’ye meydan okuma” olarak değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump BM 72. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İran’la yapılan nükleer anlaşmaya yönelik “bütün zamanların en kötü ve taraflı anlaşması, ABD için bir yüz karası” demişti.