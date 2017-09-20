14:39, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Atatürk Havalimanı'nda bomba alarmı



Foto: Arşiv

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bulunan bir şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Uzmanların yaptığı incelemede çantanın boş olduğu tespit edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Atatürk Havalimanı'nın iç hatlar geliş bölümünde bulunan paketin çevresini kordona alan polis ekipleri bomba imha uzmanı çağırdı. Uzman yaptığı incelemede çantanın boş olduğunu tespit etti. Havalimanı trafiği normale döndü.

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