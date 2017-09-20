15:00, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Fransa'da, hezimete uğrayan Sosyalist Parti'nin genel merkezi satılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da bir önceki dönem iktidarda olan ve son iki seçimde büyük hezimete uğrayan Sosyalist Parti, genel merkez binasını satışa çıkardığını duyurdu.

Partinin mali işler sorumlusu Jean-François Debat, parti yönetiminin, 1981'de satın alınan ve Fransız solu açısından sembolik değere sahip, Paris'in Solferino Sokağı'nda bulunan genel merkez binasını satışa çıkardığını bildirdi.

Debat, alınan kararda, "mayıs ve haziran aylarında düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinden sonra partinin mali sıkıntısını hafifletmek ve geleceğe daha iyi hazırlanma hedefinin etkili olduğunu" belirtti.

Seçim hezimetleri öncesi yıllık 28 milyon avro olan parti bütçesinin 8 milyon avroya düştüğüne dikkati çeken Debat, bunun da 5 yıllık dönemde 100 milyon avro civarında bir kayıp anlamına geldiğini kaydetti.

Satış ilanını RTL radyosunda katıldığı canlı yayında değerlendiren eski Hükümet Sözcüsü ve Sarthe Milletvekili Stephane Le Foll, "Çok üzüldüm, bu karar bir tarihin satışa çıkarılması anlamına geliyor. Stratejik bir yerdeydi. Biz iktidar olma hedefinde bir partiyiz ve güç merkezine yakın olmalıyız, taşraya yakın değil." ifadelerini kullandı.