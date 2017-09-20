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Filistinli aktivist Odeh ABD'den sınır dışı edildi
Filistinli aktivist Odeh ABD'den sınır dışı edildi

ABD, 13 yıl önce vatandaşlık başvurusu yaparken 1970'te Kudüs’teki iki bombalama eyleminden hüküm giydiğini ibraz etmeyen Filistinli aktivist Rasmea Odeh'i sınır dışı etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD, 13 yıl önce vatandaşlık başvurusu yaparken 1970'te Kudüs’teki iki bombalama eyleminden hüküm giydiğini ibraz etmeyen Filistinli aktivist Rasmea Odeh'i sınır dışı etti.

Ürdün'e sınır dışı edilen Odeh'e destek veren onlarca gösterici, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda toplandı.

Destekçileri ve aktivistlerle fotoğraf çektiren Odeh, Ürdün uçağına binmeden önce kalabalığa teşekkür etti.

Odeh, "Benim için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Bu olanlar adaletsizce ve insanlık dışı. Hayatımı mahvetmeye çalıştılar ama beni yıkamayacaklar." dedi.

Bazı destekçileri, Odeh'in davasına sahip çıkma sözü verdi.

Odeh, 1970'de Kudüs'te 2 gencin ölümüyle sonuçlanan iki bombalama eyleminden hüküm giymiş ve ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Suçunu itiraf etmesi için İsrail ordusu tarafından işkence gördüğünü ileri süren Odeh, 1979'da, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile yapılan mahkum takasında serbest bırakılmıştı.

ABD vizesi için 1994'de başvuru yaptığında sabıka kaydı olduğunu beyan etmeyen Odeh, 2004'te ABD vatandaşlığı için başvuruda bulunduğu sırada da bu durumu bildirmemişti.

Odeh, 2014'te yalan beyanda bulunmaktan mahkum edilmiş ancak mahkeme kararı bozmuştu.



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