15:30, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı



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Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla Malatya, İstanbul ve Adıyaman'da 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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