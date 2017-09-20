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Bursa'da 3 noktada fay tespit edildi
Bursa'da 3 noktada fay tespit edildi

Nilüfer Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle ilçede geçen ay başlatılan çalışma kapsamında ilk etapta 4 kilometrelik hat üzerinde 3 noktada fay belirlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bursa'nın Nilüfer Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle ilçede geçen ay başlatılan fay arama çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Ürünlü mevkisinde 1 Ağustos'ta çalışmaya başlayan 10 kişilik ekip, ilk etapta 4 kilometrelik hat üzerinde 3 noktada fay tespit etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, fayın bulunduğu bölgede düzenlediği basın toplantısında, deprem öncesinde önlem alma noktasında çalışmanın önemini vurguladı.

Meksika'da dün 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatan Bozbey, şöyle konuştu:

"Ülkemiz de büyük bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalabilir. Deprem değil, binalar öldürüyor. Bu konuda yapılan çalışmalar son derece önemli. Ülkemizin doğusundan batısına deprem kuşağında olduğumuzu unutmamalıyız. Olası kayıpları en aza indirme çabasındayız. Yaptığımız çalışma sonucunda fay hattının yerini tespit ettik. 1855'te yaşanan depremde kırılarak, Manyas Gölü'nden başlayıp İnegöl'e kadar uzandığı varsayılan bu hattın Nilüfer'deki kolu, özel bir çalışma sonucu belirlendi. Çalışmalarda özel teknoloji kullanıldı."

Bozbey, bu çalışmanın, Bursa'nın diğer ilçelerinde de yaptırılması gerektiğini söyledi.

AÜ'den emekli jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu, geçmişteki raporların, bu bölgede bir fayın varlığını gösterdiğini anlattı.

Anadolu Üniversitesince geliştirilen araçla fay arama çalışmaları yaptıklarını belirten Ecevitoğlu, "Bin metre derinliğe kadar yapılan çalışmada fay hattının belirlendiği noktalar iki boyutlu olarak gözlemlendi." dedi.



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