15:36, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Niğde'de helikopter düştü, 1 şehit





Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu'nda meydana gelen kazada 1 şehit, 1 polis yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Niğde'de helikopter pervanesinin çarpması sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim amaçlı kullanılan helikopter, okulun pistine iniş yaptı. İniş sonrası helikopterin pervanesinin çarpması sonucu eğitmen olarak görev yapan özel harekat polisi Abdullah Yıldırım (27) şehit oldu. Bacağından hafif yaralanan özel harekat polisi Azim Doğan (25) ise Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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