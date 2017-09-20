NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, ittifakın 2016'da gerçekleşen Varşova Zirvesi'nde nükleer caydırıcılık ve nükleer silahsızlanma konularında tutumunu açık bir şekilde ortaya koyduğu belirtildi.
Açıklamada, "NATO müttefikleri, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) olan güçlü bağlılığını vurgulamaktadır. " ifadesi yer aldı.
Açıklamada, "Nükleer silahlar var olmaya devam ettiği müddetçe, NATO nükleer bir ittifak olarak kalacaktır." vurgusu yapıldı.
NATO'nun nükleer gücünün temel amacının barışı korumak ve saldırganlığı kovuşturmak olduğu kaydedilen açıklamada, NATO müttefiklerinin "kolektif savunma" konsepti çerçevesinde ittifakın caydırıcılık ve güvenliğini koruma konusunda kararlı olduğu bildirildi.
NATO müttefiklerinin NPT anlaşmasına bağlı kalarak daha güvenli ve nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için çaba sarf etmeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, ittifakın anlaşmanın temel unsurları olan nükleer silahsızlanma, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımı yönünde ilerleme sağlamak için çalışmalara devam edeceği bildirildi.
"NATO, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı desteklemeyecek" ifadesinin yer aldığı açıklamada, ittifaka üye ülkelerin nükleer silahlara ilişkin yasal sorumluluklarında bir değişiklik olmayacağı vurgulandı.
Açıklamada, önerilen antlaşmaya nükleer silah sahibi ülkelerin taraf olmayacağı, bu nedenle antlaşmanın nükleer cephanelerin azaltılması ve uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunmayacağının düşünüldüğü belirtildi.
"Antlaşma, mevcut güvenlik sınamaları karşısında birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönemde, ülkeler arasında farklılık ve bölünmelere yol açacak" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, bu antlaşmaya destek vermeyi düşünen tüm NATO ortaklarına, antlaşmanın uluslararası güvenlik ve NPT anlaşması üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurmaları çağrısı yapıldı.
NATO, BM'nin öncülüğünde yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf olmayacağını, nükleer bir ittifak olarak kalacağını açıkladı
ABD, 13 yıl önce vatandaşlık başvurusu yaparken 1970'te Kudüs’teki iki bombalama eyleminden hüküm giydiğini ibraz etmeyen Filistinli aktivist Rasmea Odeh'i sınır dışı etti
Fransa'da bir önceki dönem iktidarda olan ve son iki seçimde büyük hezimete uğrayan Sosyalist Parti, genel merkez binasını satışa çıkardığını duyurdu
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, "(ABD Başkanı Trump'ın konuşması) Bu, yaklaşık 190 ülkenin hükümet ve devlet başkanına yapılacak bir konuşma değil, daha ziyade taşradaki seçmenlerine yönelik yapılmış bir seçim konuşması" dedi
İşgal polisi eşliğindeki 200 fanatik Yahudi tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi
Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Dr. Davis, "Eğer Yahudi bir devletseniz demokratik olamazsınız, demokratik bir devletseniz de Yahudi bir devlet olamazsınız. Çünkü tanım olarak Yahudi devleti, Yahudi olmayanlara karşı ayrımcılığı barındırıyor" açıklaması yaptı
Alman medyasının, PKK ve FETÖ yandaşlarına kucak açan Merkel hükümetini son haftalarda eleştirmesi dikkati çekiyor
Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, "Nijerya'da ayrılıkçı faaliyetleri yürüten IPOB örgütü ölümcül saldırılarda bulunan Boko Haram'dan daha tehlikelidir"
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump'ı, "uluslararası siyasetin yeni Hitler'i" olarak nitelendirdi
Kırgızistan'da yapılacak seçim öncesinde Kazak liderin cumhurbaşkanı adayı ile görüşmesine tepki gösterdi
İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine şahitlikleri ve Filistinlilerle iç içe olmaları nedeniyle adeta dışlanan Samiriler, Kudüs’ten yaklaşık 80 kilometre uzakta, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde tarihi Nablus kentinde yaşıyorlar.
Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde 8 bin sivil, Esed rejiminin kontrolünden muhaliflerin bölgesine geçmek için 40 gündür bekliyor. Rejimin insani yardım yapmaksızın beklettiği sivillerden 10'u hayatını kaybetti.
Kazakistan'da ülkede doğum oranının yüzde 6.5 azaldığı raporlandı
Karadağ'ın Niksic şehrinde bulunan tek cami olma özelliğine sahip tarihi Hacı İsmail Camii, İslam'ın bu topraklardaki mührü gibi zamana direnmeye devam ediyor
ABD'nin, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Son 10 günde içinde zırhlı askeri araçların da bulunduğu yaklaşık 200 tır yardım, Suriye'deki örgüt unsurlarına gönderildi.
Kolombiya'da ocak-ağustos döneminde yaklaşık 65 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.