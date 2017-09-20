15:42, 20 Eylül 2017 Çarşamba

ABD'den Kaspersky'e yasak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Senatosu, geçtiğimiz Pazartesi günü (18 Eylül) yapılan oylamada, merkezi Moskova'da bulunan siber güvenlik firması Kaspersky'e ait ürünlerin, federal yönetim tarafından kullanılmasını yasakladı. Firmaya getirilen yasak kararına gerekçe olarak ise Kremlin'le doğrudan bağlantılı olması ve ulusal güvenlik tehdidi teşkil etmesi gösterildi.

Daha önce de ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından federal kurumlara gönderilen yazılı talimatta, Rus menşeili Kaspersky ürünlerinin kullanılmaması istenmişti. Kaspersky ise sürekli olarak Kremlin ile olan bağlantılarını ve Moskova lehine casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddialarını reddediyor.

Yine Pazartesi günü Senato tarafından onaylanan "yıllık savunma politikası harcamaları tasarısı" kapsamına dahil edilen oylama, sivil devlet kurumlarının bilgisayar ağlarında herhangi bir Kaspersky ürününün kullanılmaması kararının genişletilmesi ve kanunlaştırılması maksadıyla gerçekleştirildi.

Amerika’nın en büyük parekende satıcılarından biri olan Best Buy, Rus siber-güvenlik şirketi Kaspersky'nin tüm ürünlerini hem mağazalarından hem de internet sitesinden kaldırdı.