Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:20, 20 Eylül 2017 Çarşamba
Afrika
16:58, 20 Eylül 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Gana'da kabileler arası çatışma: 13 ölü
Gana'da kabileler arası çatışma: 13 ölü

Konkonba ile Fulani kabileleri arasındaki otlak meselesi nedeniyle çatışma çıktı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gana'nın Brong-Ahafo bölgesinde iki kabile arasında çıkan çatışmada 13 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Brong-Ahafo bölgesine bağlı Kintampo kentinde Konkonba ile Fulani kabileleri arasındaki otlak meselesi nedeniyle çatışma çıktı.

Brong-Ahafo Bölge Polis Komutanı Kwaku Techie-Poku, yaptığı açıklamada, çatışmada ölenlerin 9'unun Fulani, 4'ünün de Konkonba kabilesi mensubu olduğunu belirtti.



İlgili Konular Gana fulani konkonba
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Birleşik Krallık'tan boşanma tazminatı için 20 milyar avro teklifi iddiası
Birleşik Krallık'tan boşanma tazminatı için 20 milyar avro teklifi iddiası

The Financial Times gazetesinin isimleri gizli tutulan kaynaklara dayandırdığı manşet haberinde Birleşik Krallık Başbakanı May’in AB’ye 20 milyar avro ödenmesi konusunda hazırlık yaptığı iddia edildi
Peskov Rusya Irak ın toprak bütünlüğünü destekliyor
Peskov: Rusya, Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Irak’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 2 bin 101'e yükseldi
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 2 bin 101'e yükseldi

Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 101'e çıktı
Myanmar'ı kınamayan ABD'den Arakanlılara yardım
Myanmar'ı kınamayan ABD'den Arakanlılara yardım

ABD'den Arakan'a 32 milyon dolarlık yardım yapılacağı açıklandı
Filistinli insan hakları kuruluşlardan UCM'ye İsrail başvurusu
Filistinli insan hakları kuruluşlardan UCM'ye İsrail başvurusu

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi Müdürü Yunus, "UCM'den Filistinlilerin akan kanının hacminde bir adalet bekliyoruz" dedi
Arakanlı Müslümanları bu kez de sel vurdu
Arakanlı Müslümanları bu kez de sel vurdu

Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'te kaldığı kampları sel bastı
Gana'da kabileler arası çatışma 13 ölü
Gana'da kabileler arası çatışma: 13 ölü

Konkonba ile Fulani kabileleri arasındaki otlak meselesi nedeniyle çatışma çıktı.
Barzani referandum sonrası masaya oturacak
Barzani referandum sonrası masaya oturacak

IKBY Başkanı Barzani, 25 Eylül referandumu sonrası Bağdat ile ciddi ve dostane diyaloğa hazır olduklarını söyledi
quot NATO Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı desteklemeyecek quot
"NATO, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı desteklemeyecek"

NATO, BM'nin öncülüğünde yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf olmayacağını, nükleer bir ittifak olarak kalacağını açıkladı
Filistinli aktivist Odeh ABD'den sınır dışı edildi
Filistinli aktivist Odeh ABD'den sınır dışı edildi

ABD, 13 yıl önce vatandaşlık başvurusu yaparken 1970'te Kudüs’teki iki bombalama eyleminden hüküm giydiğini ibraz etmeyen Filistinli aktivist Rasmea Odeh'i sınır dışı etti
Fransa'da hezimete uğrayan Sosyalist Parti'nin genel merkezi satılıyor
Fransa'da, hezimete uğrayan Sosyalist Parti'nin genel merkezi satılıyor

Fransa'da bir önceki dönem iktidarda olan ve son iki seçimde büyük hezimete uğrayan Sosyalist Parti, genel merkez binasını satışa çıkardığını duyurdu
Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den Trump'a eleştiri
Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den Trump'a eleştiri

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, "(ABD Başkanı Trump'ın konuşması) Bu, yaklaşık 190 ülkenin hükümet ve devlet başkanına yapılacak bir konuşma değil, daha ziyade taşradaki seçmenlerine yönelik yapılmış bir seçim konuşması" dedi
200 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın
200 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İşgal polisi eşliğindeki 200 fanatik Yahudi tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi
Filistin quot İsrail-Afrika Zirvesi quot için boykot çalışmalarına başladı
Filistin "İsrail-Afrika Zirvesi" için boykot çalışmalarına başladı

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Dr. Davis, "Eğer Yahudi bir devletseniz demokratik olamazsınız, demokratik bir devletseniz de Yahudi bir devlet olamazsınız. Çünkü tanım olarak Yahudi devleti, Yahudi olmayanlara karşı ayrımcılığı barındırıyor" açıklaması yaptı
Alman medyasından Merkel'e 'PKK ve FETÖ' eleştirisi
Alman medyasından Merkel'e 'PKK ve FETÖ' eleştirisi

Alman medyasının, PKK ve FETÖ yandaşlarına kucak açan Merkel hükümetini son haftalarda eleştirmesi dikkati çekiyor
IPOB Boko Haram'dan daha tehlikeli
IPOB, Boko Haram'dan daha tehlikeli

Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, "Nijerya'da ayrılıkçı faaliyetleri yürüten IPOB örgütü ölümcül saldırılarda bulunan Boko Haram'dan daha tehlikelidir"

Haberler

Gana'da altın madeninde göçük
Gana'da altın madeninde göçük

Gana'da altın madeninde göçük, 17 ölü
Gana'da altın madeninde göçük 17 ölü

Gana'da sel faciası: en az 20 ölü
Gana'da sel faciası en az 20 ölü

Gana’da yeni başkan görevi devralıyor
Gana da yeni başkan görevi devralıyor

Afrika'da 2016 böyle geçti
Afrika'da 2016 böyle geçti

Gana'da bayram kutlamalarında izdiham: 9 ölü
Gana'da bayram kutlamalarında izdiham 9 ölü

Gana'daki patlamada 150 kişi öldü
Gana'daki patlamada 150 kişi öldü

Gana'da akaryakıt faciası: 90 ölü
Gana'da akaryakıt faciası 90 ölü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 