16:58, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Gana'da kabileler arası çatışma: 13 ölü





Konkonba ile Fulani kabileleri arasındaki otlak meselesi nedeniyle çatışma çıktı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gana'nın Brong-Ahafo bölgesinde iki kabile arasında çıkan çatışmada 13 kişi yaşamını yitirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Brong-Ahafo bölgesine bağlı Kintampo kentinde Konkonba ile Fulani kabileleri arasındaki otlak meselesi nedeniyle çatışma çıktı. Brong-Ahafo Bölge Polis Komutanı Kwaku Techie-Poku, yaptığı açıklamada, çatışmada ölenlerin 9'unun Fulani, 4'ünün de Konkonba kabilesi mensubu olduğunu belirtti.

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