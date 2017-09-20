Arakanlı Müslümanları bu kez de sel vurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanları, sığındıkları Bangladeş'te de sel vurdu.
Bangladeş'in Cox Bazar kentinin 80 kilometre güneyinde Arakanlı Müslümanlar, kaldıkları alanı sel basması sonucu eşyalarını ve derme çatma çadırlarını kaybetti.
Maungdaw'dan Bangladeş'e geçen 34 yaşındaki Raşida Mucib, bölgeyi ziyaret eden AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar ordusunun kocasını öldürdüğünü, 3 küçük çocuğuyla Arakan'ı terk ettiğini anlattı.
Kaçarken yanına almayı başardığı az sayıdaki eşyanın da sel sularına kapıldığını söyleyen Raşida, "Arakan'dan buraya ulaşmak için 5 gün yürüdük, şimdi ise her şeyimizi kaybettik." dedi.
İçinde bulundukları durumu "ilahi bir sınav" olarak değerlendiren Raşida, çocuklarıyla barınacağı başka bir yer arayacağını kaydetti.
67 yaşındaki Salim Hüseyin de durumunu "Ne yapacağımı bilmiyorum." sözleriyle dile getirdi.
Sular altında kalan bölgedeki yüzlerce Arakanlı Müslüman, çocuklarını ve eşyalarını korumak için büyük çaba sarf ederek bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.
400 BİNDEN FAZLA ARAKANLI BANGLADEŞ'E GEÇTİ
Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.
Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 421 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 250 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.
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