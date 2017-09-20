17:35, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Filistinli insan hakları kuruluşlardan UCM'ye İsrail başvurusu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistinli hukuk kuruluşlarının, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinden dolayı yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulunduğu bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İnsan Hakları Merkezi Müdürü Raci es-Surani, Filistinli insan hakları kuruluşları adına, merkezde düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi suçundan dolayı yargılanması için UCM'ye başvuruda bulunduklarını söyledi.

Surani, İsrail'deki yüzlerce yetkiliye yönelik suçlamaların delillerini içeren ve 700 sayfadan oluşan başvurunun teslimi için UCM'nin ilk soruşturma komitesi başkanı ve yardımcılarıyla toplantı düzenlendiğini belirtti.

"İsrail'in, Yahudi yerleşimcileri işgal edilmiş Filistin topraklarına nakletmesi, geniş arazilere el koyması, Filistinlilerin mülklerini yıkması ve sosyal dokusunu parçalaması savaş suçu teşkil ediyor." diyen Surani, İsrail'in, Yahudi yerleşimcileri işgal edilmiş Filistin topraklarına taşımak suretiyle emrivaki yaptığını belirtti.

Bu dayatmanın sonuçlarına teslim olmayacaklarını ifade eden Surani, bu nedenle söz konusu suçu durdurmak için ahlaki, insani ve yasal bir şekilde hareket ettiklerini vurguladı.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi Müdürü İsam Yunus da İsrail'in bugün işgal ettiği Filistin topraklarının tamamında hakimiyet sağladığını ve Filistinlileri "uluslararası tanınan geleceklerini belirleme" hakkından mahrum ettiğini söyledi.

Adaleti arama yolunda bugünün önemli olduğunu dile getiren Yunus, "UCM'den Filistinlilerin akan kanının hacminde bir adalet bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in yargılanması için yapılan başvuruya Filistin İnsan Hakları Merkezi, El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, El-Hak İnsan Hakları Kurumu ve Vicdan İnsan Hakları Kurumu katıldı.

Filistinli insan hakları kuruluşlarının İsrail'in yargılanması için UCM'ye ilk başvurusu, İsrail'in Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün devam eden Gazze saldırıları, ikinci başvuru Gazze'ye uyguladığı abluka ve üçüncü başvuru da İsrail ordusunun Refah kentinde işlediği suçlarla ilgiliydi.

Yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006 yılından bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.