Peskov: Rusya, Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyor

Filistin "İsrail-Afrika Zirvesi" için boykot çalışmalarına başladı

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Dr. Davis, "Eğer Yahudi bir devletseniz demokratik olamazsınız, demokratik bir devletseniz de Yahudi bir devlet olamazsınız. Çünkü tanım olarak Yahudi devleti, Yahudi olmayanlara karşı ayrımcılığı barındırıyor" açıklaması yaptı