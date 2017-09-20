Güncelleme: 18:52, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Erzincan'da 50 kişilik yolcu otobüsünde 174 kaçak yakalandı





Erzincan'da yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 174 kişi yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Erzincan'da yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 174 kişi yakalandı. Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu. Araç içinde arama yapan ekipler, 50 kişilik yolcu otobüsünde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen ve aralarında çocuk ile kadınların da bulunduğu Afganistan uyruklu 174 kaçağı yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilerek yiyecek ikramı yapılan yabancı uyruklular, ardından Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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