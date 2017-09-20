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22:03, 20 Eylül 2017 Çarşamba
Ortadoğu
Güncelleme: 19:10, 20 Eylül 2017 Çarşamba

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Suudi Arabistan'dan Barzani'ye çağrı
Suudi Arabistan'dan Barzani'ye çağrı

Suudi Arabistan, IKBY Başkanı Barzani'ye 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan "bağımsızlık referandumu"nu durdurma çağrısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan "bağımsızlık referandumu"nu durdurma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Suudi Arabistan, Barzani'den IKBY'nin bağımsızlığı için yapılacak referandumu gerçekleştirmeme sağduyusu ve deneyimi bekliyor. Bunu Irak'ı ve bölgeyi referandumun gerçekleşmesinden kaynaklanacak tehlikelerden korumak için yapmalı." denildi.

Bölgesel ve uluslararası tutumlar doğrultusunda bölgeyi, içinde bulunduğu şartlar ve tehlikeler göz önüne alınarak doğabilecek yeni krizlerden korumak için söz konusu çağrının yapıldığı belirtildi.

Referandum nedeniyle doğabilecek krizlerin "bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarını baltalayacağı" kaydedildi.

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'ın ilgili tarafları Irak halkının menfaatini sağlamak için diyaloğa çağırdığı ifade edildi.



İlgili Konular Suudi Arabistan barzani
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