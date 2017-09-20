"Çatışmasızlık bölgesi" İdlib'e hava saldırıları sürüyor

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e devam eden şiddetli hava saldırılarında en az iki sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
İdlib'teki AA muhabirinin bildirdiğine göre, kentin güneyindeki köylere dün başlayan hava saldırıları bugün de sürdü.
Habit, Tel Havvaş, Cenebra köyleri ile Cercenez beldesi, öğleden sonra hedef alındı.
Cercenez beldesinde en az 2 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı.
Dün saldırıya maruz kalan 13 bölgede 7 sivil hayatını kaybetmiş, üç hastane ve sivil savunmaya (Beyaz Baretliler) ait üç yardım merkezi de vurulmuştu.
Yerel kaynaklara göre, Sukeyk, Habit ve Hamidiye köyleri ile Ter Ay bölgesine yönelik dün sabah saatlerindeki ilk saldırılar Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları tarafından düzenlenmişti.
Öğleden sonra Han Şeyhun ve Kefer Nebil ilçeleri ile 5 köyü hedef alan saldırıları gerçekleştiren savaş uçaklarının kime ait olduğu henüz tespit edilemedi.
Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne giren İdlib, iç savaş boyunca rejimin yoğun saldırılarının adresi oldu.
Rejim, Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da yaptığı kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin ölümüne sebep olmuştu.
Türkiye ve Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlatılan ateşkes süreci sayesinde kente düzenlenen hava saldırıları yaklaşık 2,5 aydır durma noktasına gelmişti.
Ancak 2,5 milyon civarında sivilin yaşadığı kent, zaman zaman rejimin topçu saldırılarının hedefi oluyordu.
Geçen hafta cuma ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'deki "çatışmasızlık bölgesi" sınırlarında anlaşmaya varmıştı. Garantör ülkeler, kentte muhalifler ve doğusundaki rejim güçleri arasına gözlemci güç göndermekte uzlaşmıştı.
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