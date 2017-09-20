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22:02, 20 Eylül 2017 Çarşamba
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Güncelleme: 19:25, 20 Eylül 2017 Çarşamba

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Maria kasırgası Karayipleri vurmaya devam ediyor
Maria kasırgası Karayipleri vurmaya devam ediyor

Dominika'da etkili olan Maria kasırgasında 7 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dominika'da etkili olan Maria kasırgasında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit'in danışmanı Hartley Henry, pazartesi ve salı günü ülkeyi vuran Maria kasırgası nedeniyle 7 kişinin öldüğünün doğrulandığını belirtti.

Ölümlerin nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntı vermeyen Henry, elektrik ve iletişimin kesildiği ülkenin "şaşkınlık içinde" olduğunu ifade etti.

Henry, dağlık adada "konut ve kamu binalarında muazzam bir kayıp" yaşandığını ancak hasarın tam olarak bilinmediğini söyledi.

Maria kasırgasında, Karayipler'deki (Fransız uzak toprağı) Guadeloupe Adası'nda hayatını kaybeden 2 kişiyle beraber toplam ölü sayısının 9'a yükseldiği kaydedildi.

KASIRGA PORTO RİKO'YU VURDU

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Maria kasırgasının, Porto Riko’nun güney doğusundaki Yabucoa bölgesinde, kategori 4 şiddetinde etkili olduğunu açıkladı.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, "Modern tarihimizde bu büyüklükte bir felaket yaşamadık." dedi.

Rossello, dün, kasırga öncesinde 4 bin 400 kişinin barınaklara yerleştirildiğini kaydetti.

Son 24 saatte tropik fırtınadan en yüksek seviye kategori 5'e çıkan ve Karayipler üzerinden geçerek Porto Riko ile ABD'nin Virgin Adaları istikametinde ilerleyen Maria kasırgası öncesinde, Porto Riko'da metal çatıların uçtuğu, camların kırıldığı ve yaklaşık 900 bin kişinin elektriksiz kaldığı, bir ağacın ambulansın üzerine düştüğü bildirildi.

Dominika Başbakanı Skerrit, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parayla satın alınabilecek her şeyi kaybettik." ifadelerini kullanmıştı.



İlgili Konular Karayipler Maria kasırgası
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