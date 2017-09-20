Maria kasırgası Karayipleri vurmaya devam ediyor

Dominika'da etkili olan Maria kasırgasında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit'in danışmanı Hartley Henry, pazartesi ve salı günü ülkeyi vuran Maria kasırgası nedeniyle 7 kişinin öldüğünün doğrulandığını belirtti.
Ölümlerin nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntı vermeyen Henry, elektrik ve iletişimin kesildiği ülkenin "şaşkınlık içinde" olduğunu ifade etti.
Henry, dağlık adada "konut ve kamu binalarında muazzam bir kayıp" yaşandığını ancak hasarın tam olarak bilinmediğini söyledi.
Maria kasırgasında, Karayipler'deki (Fransız uzak toprağı) Guadeloupe Adası'nda hayatını kaybeden 2 kişiyle beraber toplam ölü sayısının 9'a yükseldiği kaydedildi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Maria kasırgasının, Porto Riko’nun güney doğusundaki Yabucoa bölgesinde, kategori 4 şiddetinde etkili olduğunu açıkladı.
Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, "Modern tarihimizde bu büyüklükte bir felaket yaşamadık." dedi.
Rossello, dün, kasırga öncesinde 4 bin 400 kişinin barınaklara yerleştirildiğini kaydetti.
Son 24 saatte tropik fırtınadan en yüksek seviye kategori 5'e çıkan ve Karayipler üzerinden geçerek Porto Riko ile ABD'nin Virgin Adaları istikametinde ilerleyen Maria kasırgası öncesinde, Porto Riko'da metal çatıların uçtuğu, camların kırıldığı ve yaklaşık 900 bin kişinin elektriksiz kaldığı, bir ağacın ambulansın üzerine düştüğü bildirildi.
Dominika Başbakanı Skerrit, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parayla satın alınabilecek her şeyi kaybettik." ifadelerini kullanmıştı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Huzurunuzda, İran İslam Cumhuriyeti olarak nükleer anlaşmayı ilk bozan ülke olmayacağımızı beyan ediyorum. Ancak herhangi bir tarafın bunu ihlal etmesi durumunda kararlı bir şekilde cevap vereceğiz" dedi
Tayland'da İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Budist rahip Apichart Punnajanto gözaltına alındı
Hindistan hükümetinin, Arakanlı Müslümanların deniz yoluyla ülkeye girebileceği yönündeki istihbarat üzerine deniz sınırını kapattığı bildirildi
Dominika'da etkili olan Maria kasırgasında 7 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan "çatışmasızlık bölgesi" İdlib'e hava saldırıları iki gündür devam ediyor
Suudi Arabistan, IKBY Başkanı Barzani'ye 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan "bağımsızlık referandumu"nu durdurma çağrısında bulundu
Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Birleşmiş Milletlerde (BM) imzaya açıldı
The Financial Times gazetesinin isimleri gizli tutulan kaynaklara dayandırdığı manşet haberinde Birleşik Krallık Başbakanı May’in AB’ye 20 milyar avro ödenmesi konusunda hazırlık yaptığı iddia edildi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Irak’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.
Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 101'e çıktı
ABD'den Arakan'a 32 milyon dolarlık yardım yapılacağı açıklandı
El-Mizan İnsan Hakları Merkezi Müdürü Yunus, "UCM'den Filistinlilerin akan kanının hacminde bir adalet bekliyoruz" dedi
Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'te kaldığı kampları sel bastı
Konkonba ile Fulani kabileleri arasındaki otlak meselesi nedeniyle çatışma çıktı.
IKBY Başkanı Barzani, 25 Eylül referandumu sonrası Bağdat ile ciddi ve dostane diyaloğa hazır olduklarını söyledi
NATO, BM'nin öncülüğünde yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf olmayacağını, nükleer bir ittifak olarak kalacağını açıkladı