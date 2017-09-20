Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:03, 20 Eylül 2017 Çarşamba
Asya
19:39, 20 Eylül 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Hindistan, Arakanlı Müslümanlara deniz sınırını kapattı
Hindistan, Arakanlı Müslümanlara deniz sınırını kapattı

Hindistan hükümetinin, Arakanlı Müslümanların deniz yoluyla ülkeye girebileceği yönündeki istihbarat üzerine deniz sınırını kapattığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan hükümetinin, Arakanlı Müslümanların deniz yoluyla ülkeye girebileceği yönündeki istihbarat üzerine deniz sınırını kapattığı bildirildi.

India Today'in üst düzey bir hükümet yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, "ulusal güvenliğe büyük bir tehdit olarak görülen Arakanlı Müslümanların akınını önlemek amacıyla deniz sınırında keşif uçakları, hava kayaklı gemiler ve devriye gemilerinin faaliyete geçirildiği" belirtildi.

Hindistan hükümeti hafta başında da Yüksek Mahkemeye Arakanlı Müslümanların ulusal güvenliğe büyük tehdit oluşturduğuna inanıldığı yönünde beyanda bulundu.

İktidardaki sağ görüşlü Bharatiya Janata Partisinin beyanında Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanların, Hindistan'da yaşayan Budistlere yönelik şiddet eylemlerine yol açmasından endişe edildiği dile getirildi.

Hindistan hükümeti, Rohingyaların güvenlik tehditi oluşturduğu iddiasını kanıtlamak amacıyla tüm istihbarat girdilerini mühürlü bir mektupla 3 Ekim'de Yüksek Mahkemeye sunacağını açıkladı.

Beyanın, Hindistan'da yaşayan Arakanlı Müslümanlar Muhammed Şakir ve Muhammed Selimolla'nın, sınır dışı edilmelerinin Hindistan anayasasının ihlali anlamına geleceği yönündeki başvurusu üzerine yapıldığı da belirtildi.

Öte yandan Hint avukat Prashant Bhushan yaptığı açıklamada, Hindistan hükümetinin bu iddialarının herhangi bir kanıta dayanmadığını söyledi.

HİNDİSTAN'DAKİ ARAKANLI MÜSLÜMANLAR

Myanmar'dan kaçan Rohingyaların, Hindistan'ın daha çok Andhra Pradeş, Manipur, Rajasthan, Uttar Pradeş, Delhi, Maharaştra, Rajasthan ve Haryana eyaletlerinde yaşadığı belirtiliyor.

Yeni Delhi'de Şaheen Bagh and Mandapur Khadar semtlerinde bin kadar Arakanlı Müslüman kamplarda yaşıyor.

Myanmar'dan 2012 yılında kaçan Feyzullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Myanmar'da çok acı çektiğimizden sadece burada yaşamak istiyoruz. Burada huzurdan başka bir şeyimiz yok." dedi.

Bu semtlerden birinde küçük bir dükkan işleten Abdülrahim, "Hindistan, bize çok yardım etti. Umarım buradan sınır dışı edilmeyiz. Biz barışsever insanlarız ve terörist örgütlerle herhangi bir faaliyet içerisinde değiliz." diye konuştu.

Hindistanlı bakan Kiren Rijiju, geçen ay parlamentoya hitabında, merkezi hükümetin eyaletlerden yasa dışı olarak ülkede yaşayan Arakanlı Müslümanları tespit etmesi ve sınır dışı sürecini başlatmasını istediğini açıklamıştı.

400 BİNDEN FAZLA ARAKANLI MÜSLÜMAN BANGLADEŞ'E GEÇTİ

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 421 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 250 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.



İlgili Konular arakan myanmar hindistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Ruhani Anlaşmayı ilk bozan taraf olmayacağız
Ruhani: Anlaşmayı ilk bozan taraf olmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Huzurunuzda, İran İslam Cumhuriyeti olarak nükleer anlaşmayı ilk bozan ülke olmayacağımızı beyan ediyorum. Ancak herhangi bir tarafın bunu ihlal etmesi durumunda kararlı bir şekilde cevap vereceğiz" dedi
Tayland'da İslam karşıtı Budist rahibe gözaltı
Tayland'da İslam karşıtı Budist rahibe gözaltı

Tayland'da İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Budist rahip Apichart Punnajanto gözaltına alındı
Hindistan Arakanlı Müslümanlara deniz sınırını kapattı
Hindistan, Arakanlı Müslümanlara deniz sınırını kapattı

Hindistan hükümetinin, Arakanlı Müslümanların deniz yoluyla ülkeye girebileceği yönündeki istihbarat üzerine deniz sınırını kapattığı bildirildi
Maria kasırgası Karayipleri vurmaya devam ediyor
Maria kasırgası Karayipleri vurmaya devam ediyor

Dominika'da etkili olan Maria kasırgasında 7 kişi hayatını kaybetti
quot Çatışmasızlık bölgesi quot İdlib'e hava saldırıları sürüyor
"Çatışmasızlık bölgesi" İdlib'e hava saldırıları sürüyor

Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan "çatışmasızlık bölgesi" İdlib'e hava saldırıları iki gündür devam ediyor
Suudi Arabistan'dan Barzani'ye çağrı
Suudi Arabistan'dan Barzani'ye çağrı

Suudi Arabistan, IKBY Başkanı Barzani'ye 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan "bağımsızlık referandumu"nu durdurma çağrısında bulundu
Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması BM'de imzaya açıldı
Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması BM'de imzaya açıldı

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Birleşmiş Milletlerde (BM) imzaya açıldı
Birleşik Krallık'tan boşanma tazminatı için 20 milyar avro teklifi iddiası
Birleşik Krallık'tan boşanma tazminatı için 20 milyar avro teklifi iddiası

The Financial Times gazetesinin isimleri gizli tutulan kaynaklara dayandırdığı manşet haberinde Birleşik Krallık Başbakanı May’in AB’ye 20 milyar avro ödenmesi konusunda hazırlık yaptığı iddia edildi
Peskov Rusya Irak ın toprak bütünlüğünü destekliyor
Peskov: Rusya, Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Irak’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 2 bin 101'e yükseldi
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 2 bin 101'e yükseldi

Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 101'e çıktı
Myanmar'ı kınamayan ABD'den Arakanlılara yardım
Myanmar'ı kınamayan ABD'den Arakanlılara yardım

ABD'den Arakan'a 32 milyon dolarlık yardım yapılacağı açıklandı
Filistinli insan hakları kuruluşlardan UCM'ye İsrail başvurusu
Filistinli insan hakları kuruluşlardan UCM'ye İsrail başvurusu

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi Müdürü Yunus, "UCM'den Filistinlilerin akan kanının hacminde bir adalet bekliyoruz" dedi
Arakanlı Müslümanları bu kez de sel vurdu
Arakanlı Müslümanları bu kez de sel vurdu

Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'te kaldığı kampları sel bastı
Gana'da kabileler arası çatışma 13 ölü
Gana'da kabileler arası çatışma: 13 ölü

Konkonba ile Fulani kabileleri arasındaki otlak meselesi nedeniyle çatışma çıktı.
Barzani referandum sonrası masaya oturacak
Barzani referandum sonrası masaya oturacak

IKBY Başkanı Barzani, 25 Eylül referandumu sonrası Bağdat ile ciddi ve dostane diyaloğa hazır olduklarını söyledi
quot NATO Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı desteklemeyecek quot
"NATO, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı desteklemeyecek"

NATO, BM'nin öncülüğünde yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf olmayacağını, nükleer bir ittifak olarak kalacağını açıkladı

Haberler

Tayland'da İslam karşıtı Budist rahibe gözaltı
Tayland'da İslam karşıtı Budist rahibe gözaltı

Suudi Arabistan'dan "Arakan" çağrısı
Suudi Arabistan'dan quot Arakan quot çağrısı

'Myanmar Bangladeş sınırına mayın döşedi'
Myanmar Bangladeş sınırına mayın döşedi'

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 400 bini aştı
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 400 bini aştı

Suu Çii, Arakan'daki katliamı görmezden gelmeyi sürdürüyor
Suu Çii Arakan'daki katliamı görmezden gelmeyi sürdürüyor

Myanmar hükümeti BM'nin Arakan'a girişine izni vermiyor
Myanmar hükümeti BM'nin Arakan'a girişine izni vermiyor

'Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'te açlık tehlikesiyle karşı karşıya'
Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'te açlık tehlikesiyle karşı karşıya'

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nden Arakan'a insani yardım
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nden Arakan'a insani yardım






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 