Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerini devam ettirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Peninsula Otel'de Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabul 30 dakika sürdü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta Terörle Mücadele Küresel Forumu 8. Bakanlar Toplantısı'nda, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin ideolojilerini yok etmek yerine terörün temel nedenlerinin temizlenmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul ederek görüştü
Erzincan'da yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 174 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yarın saat 22.00'de Lotte New York Palace Oteli'nde ikili bir görüşme gerçekleştirecek
Hatay'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 47 yabancı uyruklu yakalandı.
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztürk, "Darbe girişimi hiç olmamış gibi 'Bu düzenlemeler nereden çıktı?' şeklinde yorum yapmak iyi niyetten uzaktır. KHK'larla yapılan düzenlemeleri temel mevzuatından ayırarak yine garip düzenlemeler gibi göstermek hukukçuluğa yakışmayan yaklaşımlardır" dedi
Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu'nda meydana gelen kazada 1 şehit, 1 polis yaralı
Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı
Nilüfer Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle ilçede geçen ay başlatılan çalışma kapsamında ilk etapta 4 kilometrelik hat üzerinde 3 noktada fay belirlendi
Türkiye, vatandaşlarını, Irma Kasırgası'nın ardından Karayip adalarını vurmaya başlayan Maria kasırgasının etkili olduğu bölgelere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyardı
Başbakan Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'ı kabul etti.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bulunan bir şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Uzmanların yaptığı incelemede çantanın boş olduğu tespit edildi
BOTAŞ'ın Katar Gaz ile 3 yıllık LNG anlaşması imzaladığı bildirildi
Sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine vardı
Kırklareli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Suriyeli sığınmacılar için 2018'in sonuna kadar verilmesi taahhüt edilen ikinci 3 milyar avro yardıma ilişkin, "Mevcut 3 milyar avro sözleşme altına alındıktan sonra gelecek aşamayı düşüneceğiz" dedi