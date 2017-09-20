19:46, 20 Eylül 2017 Çarşamba

Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul ederek görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerini devam ettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Peninsula Otel'de Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul 30 dakika sürdü.

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