Güncelleme: 23:35, 20 Eylül 2017 Çarşamba

İstanbul'da eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı





Hava sıcaklığının 2 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hava sıcaklığının 2 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da bazı yerlerde sıcaklık 39 derecenin üzerinde ölçüldü. İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Kentte, hava sıcaklığı Samandıra'da 40, Üsküdar'da 39.7, Kartal'da 39.6, Florya'da 39.5, Sancaktepe'de 39.1 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının yarından itibaren mevsim normallerine dönmesi beklenen kentte, cuma günü ise yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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