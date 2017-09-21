Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a sert uyarı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ancak gerekirse Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına ağır karşılık vereceklerini söyledi.
Aliyev, New York'ta BM'nin 72. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki Dağlık Karabağ sorununa değinerek, tarihi Azerbaycan topraklarının Ermenistan'ın işgali altında olduğunu, bir milyondan fazla Azerbaycan vatandaşının işgal dolayısıyla mülteci durumuna düştüğünü belirtti.
Dağlık Karabağ ve işgal altındaki diğer bölgelerde Azerbaycanlılara karşı etnik temizlik yapıldığına işaret eden Aliyev, "Ermenistan, 26 Şubat 1992'de Hocalı kasabasında 613 vatandaşımızı katletti. Onların 106'sı kadın, 63'ü çocuktu. Bu katliamı yapanlardan biri de Ermenistan'ın şimdiki Cumhurbaşkanıdır." dedi.
Uluslararası kuruluşların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) işgalin sonlandırılmasına ilişkin kararları bulunduğunu hatırlatan Aliyev, "Ermenistan bu kararları hiçe sayıyor. Bazen BMGK kararları birkaç günde uygulanıyor. Bizim durumumuzda ise 24 yıldır uygulanmıyor. Bu çifte standarttır ve kabul edilemez bir durumdur. Ermenistan'a uluslararası yaptırım uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.
Ermenistan ordusunun Nisan 2016'da 6 sivil Azerbaycan vatandaşını katlettiğini anımsatan Aliyev, şunları kaydetti:
"Bunun üzerine Azerbaycan ordusu karşı atağa geçerek işgal altındaki bölgelerden bazılarını kurtardı ve oralarda Azerbaycan bayrağı dalgalandırıldı. Ermenistan yönetimi bu dersi unutmamalıdır. Aksi halde bir sonraki provokasyonun yanıtı daha ağır olacaktır. Azerbaycan, sorunun barış yoluyla çözülmesinden yana fakat Ermenistan'ın askeri provokasyonu devam ederse Azerbaycan kendi halkını savunacak ve Ermenistan yine cezalandırılacaktır."
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ancak gerekirse Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına ağır karşılık vereceklerini söyledi
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