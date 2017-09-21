Güncelleme: 01:48, 21 Eylül 2017 Perşembe

Türkiye Maarif Vakfı'nın Kosova’daki okullarında ders zili çaldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Kosova’daki okullarında yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

TMV'nin başkent Priştine ve Prizren’deki okullarında düzenlenen açılış programlarına Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Türkiye Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TMV Genel Başkanı Birol Akgün,TMV okulları Priştine Müdür Necdet Balkı ve Prizren Müdürü Ali Sedat Aslan'ın yanı sıra ülkedeki üst düzey yöneticiler, kurum ve kuruluş temsilcileri, aileler ve diğer davetliler katıldı.

Türkiye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem, açılış töreninde yaptığı konuşmada, okul yetkilileri ve öğrencilerini tebrik ederken tüm öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

Erdem, TMV okullarının Kosova'da kaliteli eğitim sunacağına ve bu okuldan çıkan öğrencilerin gelecekte başarılı bireyler olacağına inancının tam olduğunu dile getirerek, TMV okullarının arkasında 80 milyonluk Türkiye'nin sevgi, saygı ve muhabbetinin olduğunun bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erdem, "Kısaca mesajım, Kosova'da yalnız iki Türk okulu vardır. Bunlar Maarif Vakfı adına Türk bayrağı kullanırlar ve Türkiye okulu olduklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin arkalarında olduğunu Kosova Eğitim Bakanlığı'nın bütün kurallarıyla birlikte bir eğitim kurumu olduklarını söyleyebilirler. Bu konuda sadece Maarif Vakfı'nın yetkileri vardır." dedi.

TMV OKULLARININ PRİZREN MÜDÜRÜ ALİ SEDAT ASLAN

Öte yandan, TMV okullarının Prizren Müdürü Ali Sedat Aslan bu okulun açılışında tarihi bir heyecan yaşadığını dile getirdi.

Azmin ve gayretin onları çalışmalarında kısa sürede nereye getirdiğine buradakilerin tanık olduğunu aktaran Aslan, "Biz onları eğer Kosova’nın geleceğine birer lider şahsiyetli hanımefendi ve beyefendi olarak yetiştirebilirsek işte o bizim ne büyük eserimiz olacaktır." diye konuştu.

Açılış programları çerçevesinde okul öğrencileri şiir okudu, yerel halk oyunları sergilendi.