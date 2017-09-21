Türkiye Maarif Vakfı'nın Kosova’daki okullarında ders zili çaldı

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Kosova’daki okullarında yeni eğitim-öğretim yılı başladı.
TMV'nin başkent Priştine ve Prizren’deki okullarında düzenlenen açılış programlarına Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Türkiye Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TMV Genel Başkanı Birol Akgün,TMV okulları Priştine Müdür Necdet Balkı ve Prizren Müdürü Ali Sedat Aslan'ın yanı sıra ülkedeki üst düzey yöneticiler, kurum ve kuruluş temsilcileri, aileler ve diğer davetliler katıldı.
Türkiye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem, açılış töreninde yaptığı konuşmada, okul yetkilileri ve öğrencilerini tebrik ederken tüm öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.
Erdem, TMV okullarının Kosova'da kaliteli eğitim sunacağına ve bu okuldan çıkan öğrencilerin gelecekte başarılı bireyler olacağına inancının tam olduğunu dile getirerek, TMV okullarının arkasında 80 milyonluk Türkiye'nin sevgi, saygı ve muhabbetinin olduğunun bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.
Erdem, "Kısaca mesajım, Kosova'da yalnız iki Türk okulu vardır. Bunlar Maarif Vakfı adına Türk bayrağı kullanırlar ve Türkiye okulu olduklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin arkalarında olduğunu Kosova Eğitim Bakanlığı'nın bütün kurallarıyla birlikte bir eğitim kurumu olduklarını söyleyebilirler. Bu konuda sadece Maarif Vakfı'nın yetkileri vardır." dedi.
Öte yandan, TMV okullarının Prizren Müdürü Ali Sedat Aslan bu okulun açılışında tarihi bir heyecan yaşadığını dile getirdi.
Azmin ve gayretin onları çalışmalarında kısa sürede nereye getirdiğine buradakilerin tanık olduğunu aktaran Aslan, "Biz onları eğer Kosova’nın geleceğine birer lider şahsiyetli hanımefendi ve beyefendi olarak yetiştirebilirsek işte o bizim ne büyük eserimiz olacaktır." diye konuştu.
Açılış programları çerçevesinde okul öğrencileri şiir okudu, yerel halk oyunları sergilendi.
Türkiye Maarif Vakfı’nın Kosova’daki okullarında yeni eğitim yılı açılış programı düzenlendi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ancak gerekirse Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına ağır karşılık vereceklerini söyledi
ABD Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 1-1,25 aralığında sabit tutarken, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını bildirdi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Huzurunuzda, İran İslam Cumhuriyeti olarak nükleer anlaşmayı ilk bozan ülke olmayacağımızı beyan ediyorum. Ancak herhangi bir tarafın bunu ihlal etmesi durumunda kararlı bir şekilde cevap vereceğiz" dedi
Tayland'da İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Budist rahip Apichart Punnajanto gözaltına alındı
Hindistan hükümetinin, Arakanlı Müslümanların deniz yoluyla ülkeye girebileceği yönündeki istihbarat üzerine deniz sınırını kapattığı bildirildi
Dominika'da etkili olan Maria kasırgasında 7 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan "çatışmasızlık bölgesi" İdlib'e hava saldırıları iki gündür devam ediyor
Suudi Arabistan, IKBY Başkanı Barzani'ye 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan "bağımsızlık referandumu"nu durdurma çağrısında bulundu
Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Birleşmiş Milletlerde (BM) imzaya açıldı
The Financial Times gazetesinin isimleri gizli tutulan kaynaklara dayandırdığı manşet haberinde Birleşik Krallık Başbakanı May’in AB’ye 20 milyar avro ödenmesi konusunda hazırlık yaptığı iddia edildi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Irak’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.
Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 101'e çıktı
ABD'den Arakan'a 32 milyon dolarlık yardım yapılacağı açıklandı
El-Mizan İnsan Hakları Merkezi Müdürü Yunus, "UCM'den Filistinlilerin akan kanının hacminde bir adalet bekliyoruz" dedi
Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'te kaldığı kampları sel bastı