Trump Mısır'ın yaptırımlarını yeniden düşünecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'a sunulan askeri yardımların dondurulması konusunu yeniden ele alacaklarını bildirdi.
Mısır basınında yer alan habere göre, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelen Trump, iki ülke arasında güçlü ilişkiler olduğuna vurgu yaptı. Sisi de ABD'nin Mısır'a sunduğu yardımlardan ötürü teşekkür etti.
Trump, ülkesinin Mısır'a yönelik yardımlarını dondurma planıyla ilgili soruya, "Hiç şüphesiz bu konuyu yeniden gözden geçireceğiz." yanıtını verdi.
Reuters'ın Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı 22 Ağustos tarihli haberine göre, ABD insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle Mısır'a yapacağı yardımların 95,7 milyon dolarını ödememeyi, 195 milyon dolarını da ertelemeyi tasarlıyor.
Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında yapılan Camp David Barış Antlaşması gereği, ABD Mısır'a 1,3 milyar doları askeri olmak üzere yıllık toplam 1,5 milyar dolar yardımda bulunuyor.
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Trump, ABD'nin Mısır'a yapacağı yardımları dondurma kararı ile ilgili, "Hiç şüphesiz bu konuyu (yardımların dondurulması) yeniden gözden geçireceğiz" dedi
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