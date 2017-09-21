Diyarbakır'da 46 köy ve mezraya sokağa çıkma yasağı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Diyarbakır Valiliği, Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon yapılacağını belirtti.
Operasyonda, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerinin tahrip edilmesinin ve malzemelerin ele geçirilmesinin de hedeflendiği ifade edildi.
Valilik, sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanarak, zarar görmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan edilen kırsal mahalle ve mezraların isimlerini şöyle açıkladı:
"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice ilçesine bağlı olan; Budak, Dallıca, Tepe, Türeli, Kabakaya, Kutlu, Yalaza, Ortaç, Bağlan, Oyuklu, Çavundur, Dolunay köyleri ve Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Kalkanlı, Bakanlar, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak mezraları), (Hazro ilçesine bağlı olan; Çitlibahçe, Ormankaya köyleri ve Güzdamı ve Şahgeldi mezraları), (Silvan ilçesine bağlı olan; Mutluca, Çaldere, Dolaplıdere, Dağçılar köyleri ve Üçdirek, Ergeçiti, Kayabağı ve Erkenciler mezraları), (Kulp ilçesine bağlı olan; Çukurca, Demirli, Düzce, Bayıkköy, Taşköprü köyleri ve Zümrütlü, Keçiveren, Yukarıpolat, Aşağıpolat, Mevik ve Taşköprü mezraları)] 21 Eylül 2017 Perşembe günü saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."
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