Gazprom Türk Akımı'na yatırımı iki kat artırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rus Gazprom şirketi 2017 yılı bütçe ve yatırım programını revize ederek, Türk Akımı doğal gaz boru hattı inşası için 50 milyar ruble ek fon ayırdığını açıkladı.
Interfax habaer ajansı bu paraların proje üzerinde çalışan South Stream Transport B.V şirketine aktarıldığını bildirdi. Şirketin 2017 yılı bütçesinde bu proje için 41,92 milyar ruble yatırım öngörülmüştü.
Bunun yanında South Stream Transport B.V şirketi Eylül ayının başında Türkiye'nin kuzeybatısındaki kara boru hatları inşaatı için British Petrofac şirketi ile 340 milyon Euro değerinde bir anlaşma imzalamıştı.
TÜRK AKIMI PROJESİ NEDİR?
Türk Akımı Projesi, Rusya'dan başlayan ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz taşınması için inşa edilen boru hattı projesine verilen isimdir.
Projenin önerilmesi ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde yapıldı ve ardından temaslar başladı.
Boru hattının taşıma kapasitesi yılda 31,5 milyar metreküp gaz olarak tahmin ediliyor. Türkiye, Türk Akımı Projesi ile yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz alacak ve geriye kalan doğalgaz Avrupa'ya ihraç edecek.
AB Konseyi Başkanı Tusk, "AB, şu anda masada olan BM'de reform yapılmasına ilişkin görüşleri asgari gereklilik olarak görüyor." dedi.
Gazprom, Türk Akımı doğal gaz boru hattı inşası için 50 milyar ruble ek fon ayırdığını açıkladı.
Trump, ABD'nin Mısır'a yapacağı yardımları dondurma kararı ile ilgili, "Hiç şüphesiz bu konuyu (yardımların dondurulması) yeniden gözden geçireceğiz" dedi
İspanya'da, Katalonya'daki bağımsızlık referandumu girişimine ilişkin başta Barselona olmak üzere birçok kentte sokaklara çıkan bağımsızlık yanlıları, protesto gösterileri düzenledi
Türkiye Maarif Vakfı’nın Kosova’daki okullarında yeni eğitim yılı açılış programı düzenlendi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ancak gerekirse Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına ağır karşılık vereceklerini söyledi
ABD Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 1-1,25 aralığında sabit tutarken, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını bildirdi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Huzurunuzda, İran İslam Cumhuriyeti olarak nükleer anlaşmayı ilk bozan ülke olmayacağımızı beyan ediyorum. Ancak herhangi bir tarafın bunu ihlal etmesi durumunda kararlı bir şekilde cevap vereceğiz" dedi
Tayland'da İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Budist rahip Apichart Punnajanto gözaltına alındı
Hindistan hükümetinin, Arakanlı Müslümanların deniz yoluyla ülkeye girebileceği yönündeki istihbarat üzerine deniz sınırını kapattığı bildirildi
Dominika'da etkili olan Maria kasırgasında 7 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan "çatışmasızlık bölgesi" İdlib'e hava saldırıları iki gündür devam ediyor
Suudi Arabistan, IKBY Başkanı Barzani'ye 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan "bağımsızlık referandumu"nu durdurma çağrısında bulundu
Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Birleşmiş Milletlerde (BM) imzaya açıldı
The Financial Times gazetesinin isimleri gizli tutulan kaynaklara dayandırdığı manşet haberinde Birleşik Krallık Başbakanı May’in AB’ye 20 milyar avro ödenmesi konusunda hazırlık yaptığı iddia edildi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Irak’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.