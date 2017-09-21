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09:48, 21 Eylül 2017 Perşembe
Asya
09:05, 21 Eylül 2017 Perşembe

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Gazprom Türk Akımı'na yatırımı iki kat artırdı
Gazprom Türk Akımı'na yatırımı iki kat artırdı

Gazprom, Türk Akımı doğal gaz boru hattı inşası için 50 milyar ruble ek fon ayırdığını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rus Gazprom şirketi 2017 yılı bütçe ve yatırım programını revize ederek, Türk Akımı doğal gaz boru hattı inşası için 50 milyar ruble ek fon ayırdığını açıkladı.

Interfax habaer ajansı bu paraların proje üzerinde çalışan South Stream Transport B.V şirketine aktarıldığını bildirdi. Şirketin 2017 yılı bütçesinde bu proje için 41,92 milyar ruble yatırım öngörülmüştü.
Bunun yanında South Stream Transport B.V şirketi Eylül ayının başında Türkiye'nin kuzeybatısındaki kara boru hatları inşaatı için British Petrofac şirketi ile 340 milyon Euro değerinde bir anlaşma imzalamıştı.

TÜRK AKIMI PROJESİ NEDİR?

Türk Akımı Projesi, Rusya'dan başlayan ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz taşınması için inşa edilen boru hattı projesine verilen isimdir.

Projenin önerilmesi ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde yapıldı ve ardından temaslar başladı.

Boru hattının taşıma kapasitesi yılda 31,5 milyar metreküp gaz olarak tahmin ediliyor. Türkiye, Türk Akımı Projesi ile yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz alacak ve geriye kalan doğalgaz Avrupa'ya ihraç edecek.



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