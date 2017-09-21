09:35, 21 Eylül 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin himayesinde Marriott Marquis Otel'de düzenlenecek "Türk Amerikan ve Amerikalı Müslüman Toplumuyla Buluşma" programına katılacak.

- Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

(New York)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Oğuzeli Engelsiz Yaşam Merkezini, Soylu Sınır Tabur Komutanlığını, Nizip Barınma Merkezini ziyaret edecek, şehit İbrahim Halil Çetinkaya'nın ailesine taziyede bulunacak.

- Kaya, çocuk evi ziyaretinin ardından il değerlendirme toplantısına katılacak, 15 Temmuz şehidi S. Ahmet Çakır ve Mehmet Demir'in ailelerini ziyaret edecek.

(Gaziantep/11.00-/20.15)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Valiliği ziyaret edecek, "Kadınlar konuşuyor" programına katılacak, Yüreğir Belediyesine ziyarette bulunacak, işçilerle öğle yemeği yiyecek.

- Sarıeroğlu, çalışma hayatı istişare ve değerlendirme toplantılarına katılacak, AK Parti Adana il teşkilatına ziyarette bulunacak.

(Adana/10.00-19.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Valiliği, Büyükşehir ve Erenler belediyelerini ziyaret edecek, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın açılışına ve Erenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm 1. Etap 280 Konut ve 2 İş yeri Projesi tapu teslim törenine katılacak.

- Özhaseki ve Yılmaz, Erenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm 2. Etap 144 Konut Proje alanında inceleme yapacak, kentsel dönüşüm alanında kalan Roman Mahallesi'ni ziyaret edecek.

(Sakarya/14.00-17.30)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı törenine katılacak.

- Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret edecek olan Eroğlu, Koçkayası Tabiat Parkı ve Kümbet Yaylası Foto Maratonu Fotoğraf Yarışmasının ödül törenine katılacak, sergi açılışı yapacak, taziye ziyaretinde bulunacak.

(Giresun/14.00-19.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yalova Sefine Tersanesi'ni ziyaret edecek, OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'na katılacak, MARTEK ziyareti gerçekleştirecek.

(Yalova/11.00/Kocaeli/14.30/16.00)

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Besiciliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli"ne katılacak, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Muhammed Bin Abdullah Al Ruhaihi ile ortak basın toplantısının ardından eylem planı imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/ 09.30/12.00) (

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜSİAD bünyesinde düzenlenen "Küresel Ticaret Politikadan Eyleme" konulu konferansta konuşacak, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Ahilik Haftası Kortej Yürüyüşü, 30. Ahilik Haftası Gaziantep Kutlama Programı ve Esnaf Sahresi etkinliklerine katılacak.

(İstanbul/09.30/Gaziantep/15.15-19.30)

4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Platin İş Kitapları Ödülleri programına iştirak edecek.

(İstanbul/20.30)

5- TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- BM 72. Genel Kurulu görüşmeleri devam ediyor.

- Toplantıların 3. gününde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin de aralarında bulunduğu liderler, Genel Kurul'a hitap edecek.



(New York)

2- Fransa'da yeni çalışma yasa tasarısı, ülke çapında yapılacak eylem ve grevlerle protesto edilecek.

(Paris)

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

6- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları takip ediliyor.

(Erbil)



KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Merasimi ile Orman Mahallelerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı merasimine ve "Milli Kültür Şuurunun Oluşmasında Eğitimin Rolü" konulu konferansa katılacak.

(Ordu/09.45-15.30)

2- İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sezon açılışı ve Grand Pera'nın yeni sezondaki etkinlikleri basın toplantısıyla duyurulacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turu, 6 karşılaşmayla sona erecek.