09:49, 21 Eylül 2017 Perşembe

Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları imha edildi





Türk Silahlı Kuvvetlerince, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına düzenlenen hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları vuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında, örgüt mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarının imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölgede örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi. Görevini başarıyla tamamlayan jetler, üslerine döndü.

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