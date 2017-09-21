İspanya Başbakanı Rajoy'dan Katalonya'ya çağrı

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya özerk yönetim hükümetine çağrıda bulunarak, "Biliyorsunuz ki bu referandum artık yapılamaz. Devam etmeyin. Hiçbir meşruluğu yok. Demokrasiye ve yasallığa geri dönün. Daha büyük kötülükleri önlemek için zaman var." dedi.
Başbakanlık konutu Moncloa'da kameralar karşısına geçen Rajoy, Katalonya'daki bağımsızlık referandumunu önlemek için jandarmanın gün boyunca yürüttüğü operasyonları ve bununla bağlantılı gelişmeleri değerlendirdi.
Katalonya yerel yönetiminden, "bağımsızlık girişimleriyle ilgili tavırlarına son vermesini" isteyen Rajoy, "Bu referandum hiçbir zaman meşru ve yasal olmadı. Ortada olan bir siyasi talep değildir. Bu tamamen bir temel demokrasi meselesidir. İspanya'da hukuk devleti harekete geçti ve geçmeye de devam edecek." ifadelerini kullandı.
İspanya'nın, temel kuralları çiğneyenleri önlemek için gerekli araç ve mekanizmalara sahip bir demokrasi ve hukuk devleti olduğunu son günlerde gösterdiğini belirten Rajoy, her yasa dışılık ve çiğnenen yasaya karşı kararlı, ölçülü ve kuralcı bir cevap geleceğini kaydetti.
Rajoy, İspanya hükümetini protesto etmek için insanları sokağa çağıran Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi gruplar ve Podemos'u hedef alarak, "Buradan, sokaklarda istikrarsızlık yaratmaya ve kurumları güçsüzleştirmeye çalışanlara da sesleniyorum. Siyaset hayatının en belirleyici döneminde sadakatsizliğinizi İspanyol halkı karşısında ödemek zorunda kalacasınız." diye konuştu.
İspanya'da Anayasa Mahkemesince yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapma girişiminde bulunan Katalonya özerk yönetimi hükümetinin kurumlarına yönelik bu sabah operasyon başlatılmıştı. Bu kapsamda Katalonya'daki 41 resmi kurum ve şirkete baskınlar düzenlendi ve 14 üst düzey yetkili gözaltına alındı.
Baskınlarda ayrıca referandumda kullanılmak üzere hazırlanan 10 milyona yakın oy pusulası ve seçim kağıdına da el konuldu.
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, "(Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili) Oğluma da söyledim: Sen bile yakalansan polise öldürün der, sonra da seni öldüren polisleri korurum" dedi
Nijerya'da varlık gösteren ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları grubunun tüm faaliyetleri yasaklandı
Budist milliyetçiler, Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye molotof kokteyli attı
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Kuzey Kore'yi yok etmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump için "havlayan köpek" benzetmesi yaptı
İsrail askerleri, Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyeti El-Halil'de 3 saat alıkoydu
Çad Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusunu etkileyen salgında ölü sayısının arttığını duyurdu
Hamas, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti yetkililerinin gelecek hafta Gazze'ye yapacakları ziyareti memnuniyetle karşıladı
Fransa'daki aşırı sağ parti Ulusal Cephenin Başkan Yardımcısı Philippot, partideki yetkilerinin Le Pen tarafından elinden alınmasından sonra partisinden istifa ettiğini açıkladı
Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun'a sabah erken saatlerde yapılan hava saldırısında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da merkez üssü Java Adası'ndaki Surabaya kentinin 125 kilometre kuzeydoğu açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'e bağlı Havice'yi DEAŞ'ten kurtarma operasyonunun ilk aşamasının başladığını açıkladı
İspanya Başbakanı Rajoy, "Biliyorsunuz ki bu referandum artık yapılamaz. Devam etmeyin. Hiçbir meşruluğu yok. Demokrasiye ve yasallığa geri dönün. Daha büyük kötülükleri önlemek için zaman var." sözleriyle Katalonya özerk yönetim hükümetine çağrıda bulundu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortaklarıyla, BM'nin, devam etmekte olan soykırımı ve etnik temizliği kınaması için inisiyatif alacak." dedi.
AB Konseyi Başkanı Tusk, "AB, şu anda masada olan BM'de reform yapılmasına ilişkin görüşleri asgari gereklilik olarak görüyor." dedi.
Gazprom, Türk Akımı doğal gaz boru hattı inşası için 50 milyar ruble ek fon ayırdığını açıkladı.
Trump, ABD'nin Mısır'a yapacağı yardımları dondurma kararı ile ilgili, "Hiç şüphesiz bu konuyu (yardımların dondurulması) yeniden gözden geçireceğiz" dedi