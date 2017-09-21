09:54, 21 Eylül 2017 Perşembe

İspanya Başbakanı Rajoy'dan Katalonya'ya çağrı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya özerk yönetim hükümetine çağrıda bulunarak, "Biliyorsunuz ki bu referandum artık yapılamaz. Devam etmeyin. Hiçbir meşruluğu yok. Demokrasiye ve yasallığa geri dönün. Daha büyük kötülükleri önlemek için zaman var." dedi.

Başbakanlık konutu Moncloa'da kameralar karşısına geçen Rajoy, Katalonya'daki bağımsızlık referandumunu önlemek için jandarmanın gün boyunca yürüttüğü operasyonları ve bununla bağlantılı gelişmeleri değerlendirdi.

Katalonya yerel yönetiminden, "bağımsızlık girişimleriyle ilgili tavırlarına son vermesini" isteyen Rajoy, "Bu referandum hiçbir zaman meşru ve yasal olmadı. Ortada olan bir siyasi talep değildir. Bu tamamen bir temel demokrasi meselesidir. İspanya'da hukuk devleti harekete geçti ve geçmeye de devam edecek." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın, temel kuralları çiğneyenleri önlemek için gerekli araç ve mekanizmalara sahip bir demokrasi ve hukuk devleti olduğunu son günlerde gösterdiğini belirten Rajoy, her yasa dışılık ve çiğnenen yasaya karşı kararlı, ölçülü ve kuralcı bir cevap geleceğini kaydetti.

Rajoy, İspanya hükümetini protesto etmek için insanları sokağa çağıran Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi gruplar ve Podemos'u hedef alarak, "Buradan, sokaklarda istikrarsızlık yaratmaya ve kurumları güçsüzleştirmeye çalışanlara da sesleniyorum. Siyaset hayatının en belirleyici döneminde sadakatsizliğinizi İspanyol halkı karşısında ödemek zorunda kalacasınız." diye konuştu.

İspanya'da Anayasa Mahkemesince yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapma girişiminde bulunan Katalonya özerk yönetimi hükümetinin kurumlarına yönelik bu sabah operasyon başlatılmıştı. Bu kapsamda Katalonya'daki 41 resmi kurum ve şirkete baskınlar düzenlendi ve 14 üst düzey yetkili gözaltına alındı.

Baskınlarda ayrıca referandumda kullanılmak üzere hazırlanan 10 milyona yakın oy pusulası ve seçim kağıdına da el konuldu.