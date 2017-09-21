10:00, 21 Eylül 2017 Perşembe

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi





Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelerek görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Peninsula Otel'de Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü.

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