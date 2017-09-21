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Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarı
Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarı

İstanbul'a yağış uyarısı hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem de AKOM'dan yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bugün öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kısa sürekli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının il genelinde 5 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

 



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