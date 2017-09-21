10:07, 21 Eylül 2017 Perşembe

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için uyarı





İstanbul'a yağış uyarısı hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem de AKOM'dan yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bugün öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kısa sürekli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının il genelinde 5 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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