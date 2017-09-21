10:21, 21 Eylül 2017 Perşembe

Endonezya'da orta şiddette deprem





Endonezya'da merkez üssü Java Adası'ndaki Surabaya kentinin 125 kilometre kuzeydoğu açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Java Adası'ndaki Surabaya kentinin 125 kilometre kuzeydoğu açıkları olan yer sarsıntısının 588 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmayan depremle ilgili tsunami uyarısı da yapılmadı.

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