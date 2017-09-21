Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:28, 21 Eylül 2017 Perşembe
Ortadoğu
10:33, 21 Eylül 2017 Perşembe

  • Paylaş
Esed rejimi Han Şeyhun'da sivilleri vurdu
Esed rejimi Han Şeyhun'da sivilleri vurdu

Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun'a sabah erken saatlerde yapılan hava saldırısında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun'a sabah erken saatlerde yapılan hava saldırısında aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Han Şeyhun sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezi sorumlusu Enes Diyab, yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde düzenlenen hava saldırısı sonucu bir evdeki aynı aileden üç kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Diyab, o sırada evin kapısının önünde oynayan aynı aileden bir çocuğun da yaralandığını bildirdi.

Esed rejiminin 4 Nisan'da kimyasal silahla en az 100 sivili öldürdüğü Han Şeyhun, İdlib'te diğer 12 bölge ile son 3 gündür hedef alınıyor.

İdlib'in güneyindeki bölgelere düzenlenen saldırılarda son 3 günde toplam 12 sivil hayatını kaybetti.

Ayrıca üç hastane ve sivil savunmaya (Beyaz Baretliler) ait üç yardım merkezi vuruldu.

İDLİB'DEKİ DURUM 

Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne giren İdlib, iç savaş boyunca rejimin yoğun saldırılarının adresi oldu.

Rejim, Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da yaptığı kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Türkiye ve Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlatılan ateşkes süreci sayesinde kente yapılan hava saldırıları yaklaşık 2,5 aydır durma noktasına gelmişti.

Ancak 2,5 milyon civarında sivilin yaşadığı kent, zaman zaman rejimin topçu saldırılarının hedefi oluyordu.

Geçen hafta cuma ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'deki "çatışmasızlık bölgesi" sınırlarında anlaşmaya varmıştı. Garantör ülkeler, kentte muhalifler ve doğusundaki rejim güçleri arasına gözlemci güç göndermekte uzlaşmıştı.



İlgili Konular idlib Suriye esed
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Duterte Oğlum da olsa öldürün
Duterte: Oğlum da olsa öldürün

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, "(Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili) Oğluma da söyledim: Sen bile yakalansan polise öldürün der, sonra da seni öldüren polisleri korurum" dedi
Nijerya'da ayrılıkçı IPOB'un faaliyetlerine yasak
Nijerya'da ayrılıkçı IPOB'un faaliyetlerine yasak

Nijerya'da varlık gösteren ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları grubunun tüm faaliyetleri yasaklandı
Budistler Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye saldırdı
Budistler, Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye saldırdı

Budist milliyetçiler, Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye molotof kokteyli attı
Kuzey Kore'den Trump'a 'havlayan köpek' benzetmesi
Kuzey Kore'den Trump'a 'havlayan köpek' benzetmesi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Kuzey Kore'yi yok etmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump için "havlayan köpek" benzetmesi yaptı
İşgal güçlerinden Avrupalı milletvekillerine engel
İşgal güçlerinden Avrupalı milletvekillerine engel

İsrail askerleri, Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyeti El-Halil'de 3 saat alıkoydu
Çad'da kolera salgını 120 ölü
Çad'da kolera salgını: 120 ölü

Çad Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusunu etkileyen salgında ölü sayısının arttığını duyurdu
Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşı çabaları sürüyor
Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşı çabaları sürüyor

Hamas, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti yetkililerinin gelecek hafta Gazze'ye yapacakları ziyareti memnuniyetle karşıladı
Le Pen'in yardımcısı istifa etti
Le Pen'in yardımcısı istifa etti

Fransa'daki aşırı sağ parti Ulusal Cephenin Başkan Yardımcısı Philippot, partideki yetkilerinin Le Pen tarafından elinden alınmasından sonra partisinden istifa ettiğini açıkladı
Esed rejimi Han Şeyhun'da sivilleri vurdu
Esed rejimi Han Şeyhun'da sivilleri vurdu

Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun'a sabah erken saatlerde yapılan hava saldırısında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da orta şiddette deprem
Endonezya'da orta şiddette deprem

Endonezya'da merkez üssü Java Adası'ndaki Surabaya kentinin 125 kilometre kuzeydoğu açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşaması başladı
Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşaması başladı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'e bağlı Havice'yi DEAŞ'ten kurtarma operasyonunun ilk aşamasının başladığını açıkladı
İspanya Başbakanı Rajoy'dan Katalonya'ya çağrı
İspanya Başbakanı Rajoy'dan Katalonya'ya çağrı

İspanya Başbakanı Rajoy, "Biliyorsunuz ki bu referandum artık yapılamaz. Devam etmeyin. Hiçbir meşruluğu yok. Demokrasiye ve yasallığa geri dönün. Daha büyük kötülükleri önlemek için zaman var." sözleriyle Katalonya özerk yönetim hükümetine çağrıda bulundu
Macron Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' dedi
Macron, Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortaklarıyla, BM'nin, devam etmekte olan soykırımı ve etnik temizliği kınaması için inisiyatif alacak." dedi.
AB BM'de reform istiyor
AB, BM'de reform istiyor

AB Konseyi Başkanı Tusk, "AB, şu anda masada olan BM'de reform yapılmasına ilişkin görüşleri asgari gereklilik olarak görüyor." dedi.
Gazprom Türk Akımı'na yatırımı iki kat artırdı
Gazprom Türk Akımı'na yatırımı iki kat artırdı

Gazprom, Türk Akımı doğal gaz boru hattı inşası için 50 milyar ruble ek fon ayırdığını açıkladı.
Trump Mısır'ın yaptırımlarını yeniden düşünecek
Trump, Mısır'ın yaptırımlarını yeniden düşünecek

Trump, ABD'nin Mısır'a yapacağı yardımları dondurma kararı ile ilgili, "Hiç şüphesiz bu konuyu (yardımların dondurulması) yeniden gözden geçireceğiz" dedi

Haberler

Esed 8 bin sivili "ölümüne" bekletiyor
Esed 8 bin sivili quot ölümüne quot bekletiyor

Suriye'deki "Savaşın Bedeli" 226 milyar dolar
Suriye'deki quot Savaşın Bedeli quot 226 milyar dolar

Suriye'de PKK/PYD işgali büyüyor
Suriye'de PKK PYD işgali büyüyor

Esed rejimi sekiz ayda 4 binden fazla varil bombası kullandı
Esed rejimi sekiz ayda 4 binden fazla varil bombası kullandı

Suriye'de hava saldırıları: 2'si çocuk 19 ölü
Suriye'de hava saldırıları 2'si çocuk 19 ölü

Suriyeli muhaliflerden BMGK'ye toplantı çağrısı
Suriyeli muhaliflerden BMGK'ye toplantı çağrısı

BM: Esed rejimi savaş suçu işledi
BM Esed rejimi savaş suçu işledi

Esed rejimi Şam'da pazar yerini vurdu
Esed rejimi Şam'da pazar yerini vurdu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 