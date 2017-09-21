Le Pen'in yardımcısı istifa etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransa'da aşırı sağ parti Ulusal Cephenin (FN) Başkan Yardımcısı Florian Philippot, Genel Başkan Marine Le Pen'in yetkilerini elinden almasından bir gün sonra partisinden istifa ettiğini bildirdi.
France 2 televizyon kanalına konuşan Philippot, "Hiçbir şeyden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğum ilan edildi ve ben bundan, hiçbir şey yapmayan Genel Başkan Yardımcısı olma maskaralığından hoşlanmadım." ifadelerini kullanarak partiden istifa ettiğini açıkladı.
Partililerin bu durumdan kötü etkilendiğini kaydeden Philippot, görevlerinin elinden alınmasından sonra artık partide kalamayacağını belirtti.
Philippot'nun istifası Le Pen ile arasında bir süredir devam eden sürtüşmenin bir sonucu olarak görülüyor. Le Pen dün "Philippot, çıkar çatışmasına neden olan Yurtseverler Başkanlığı ve partideki strateji ve iletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı gibi iki ayrı sorumluluğa son verme çağrıma yanıt vermedi." diyerek Philippot'nun yetkilerinin elinden alındığını duyurmuştu.
2009'dan itibaren Le Pen'in danışmanlığını yapan Philippot, 2012'de de Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu Milletvekili olan Philippot, bu yılın mayıs ayında Yurtseverler isimli oluşumu kurmuştu.
Son seçimlerden sonra ikili arasındaki görüş ayrılıklarının arttığı belirtilirken özellikle Avrupa Birliği (AB), avro ve ulusal bağımsızlık gibi konularda ortaya çıkan görüş ayrılıklarının istifaya giden yolu açtığı kaydediliyor.
Fransa'da son 60 yılın yöneticilerinin vazgeçilmez okullarından biri olarak görülen Ulusal İdarecilik Okulu (ENA) mezunu olan Philippot, Le Pen'in, partinin sloganlarından biri haline gelen "Avrodan ayrılıp Fransız frangına geri dönme" vaadini parti programından çıkarması üzerine istifa sinyali vermişti.
Bu arada, FN'den Avrupa Parlamentosu Milletvekili olan Sophie Mortel de Philippot'ya destek vererek istifa ettiğini açıkladı.
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Fransa'daki aşırı sağ parti Ulusal Cephenin Başkan Yardımcısı Philippot, partideki yetkilerinin Le Pen tarafından elinden alınmasından sonra partisinden istifa ettiğini açıkladı
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