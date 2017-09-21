Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşı çabaları sürüyor

Hamas'ın, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti yetkililerinin görevlerine başlamak üzere Gazze'ye yapacakları ziyareti memnuniyetle karşıladığı bildirildi.
Hareket tarafından yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin, gelecek hafta yapması beklenen ziyaretin memnuniyetle karşılandığı ve ulusal uzlaşı hükümetinin görevini yapmasına katkı sağlanacağı belirtildi.
Hamas'ın, uzlaşının hayata geçirilmesi yönündeki adımlarına devam edeceği belirtilen açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasının "İsrail ile müzakere ve çözüm sürecinin başarısızlığının kabulü ve Filistin halkının haklarını yasal her yola başvurarak alma" anlamı taşıdığı kaydedildi.
Abbas, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında uzlaşı hükümeti yetkililerinin gelecek hafta sonu görevini yapmak üzere Gazze'ye gideceğini söylemişti.
Hamas, 17 Eylül'de yaptığı açıklamayla Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini duyurmuş ve Ulusal Uzlaşı Hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu belirtmişti.
Hamas ve Fetih hareketleri arasında daha önce, uzun süreli görüşmelerin ardından 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş ancak söz konusu hükümet, iki grup arasında yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.
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Hamas, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti yetkililerinin gelecek hafta Gazze'ye yapacakları ziyareti memnuniyetle karşıladı
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