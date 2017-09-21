10:52, 21 Eylül 2017 Perşembe

Çad'da kolera salgını: 120 ölü





Çad Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusunu etkileyen salgında ölü sayısının arttığını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çad'da görülen kolera salgınında 120 kişinin öldüğü bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde, ülkenin doğusundaki Salamat, Sila ve Ouaddai bölgelerinde etkili olan salgın nedeniyle 120 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başka bölgelere yayılma riski bulunduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede bu hafta 600'den fazla kolera vakasına rastlandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca hükümetin salgına etkin şekilde müdahale edilmesi amacıyla kriz masası kurduğu ifade edildi. Çad'ın güney kesimini etkileyen 2011 yılındaki kolera salgınında 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

İlgili Konular çad Kolera salgını

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.