10:56, 21 Eylül 2017 Perşembe

İşgal güçlerinden Avrupalı milletvekillerine engel





İsrail askerleri, Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyeti El-Halil'de 3 saat alıkoydu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail askerlerinin, Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyeti Batı Şeria'nın El-Halilkentinde incelemelerde bulundukları sırada bir binada 3 saat alıkoyduğu bildirildi. Fetih Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalyan ve Yunanistanlı milletvekilleri ile Filistinli gözlemcilerin bulunduğu heyetin eski beldede, Filistinlilerin durumuyla ilgili gözlemlerini sürdürürken İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarına maruz kaldığı, ayrıca bir binada 3 saat alıkonuldukları ve kentte gezmelerine engel olunduğu duyuruldu. Açıklamada, Avrupa ülkelerine, milletvekillerine yönelik tutumundan dolayı İsrail'le ortaklık anlaşmasını askıya alma çağrısı yapıldı. Jerusalem Post gazetesinin 30 Ağustos tarihli haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, El-Halil kentinin orta kesiminde yaşayan yaklaşık bin Yahudi işgalcinin Ramallah yönetimine bağlı belediyeden ayrılması yönünde karar aldıklarını açıklamıştı.

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