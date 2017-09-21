11:15, 21 Eylül 2017 Perşembe

Dolar/TL FED sonrası son bir ayın zirvesinde





ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin olarak değerlendirilen karar ve açıklamalarının ardından değer kazanan dolar/TL, 3,5199 ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dolar/TL, dün akşamki Fed kararlarının ardından başlayan yükselişini bugüne de taşıdı ve son 1 ayın zirvesi olan 3,5199 seviyesine kadar çıktı. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Washington'da yapılan eylül ayı toplantısı dün akşam sona erdi. FOMC üyelerinin, oy birliği ile faiz oranı yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit tutulurken, karar metninde, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulandı. Kasırgaların ekonominin gidişatını değiştirmeyeceğinin kaydedildiği metinde, Komite'nin bilanço küçültme programına ekim ayında başlanması kararı aldığı bildirildi.

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