11:27, 21 Eylül 2017 Perşembe

Budistler, Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye saldırdı



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Budist milliyetçiler, Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye molotof kokteyli attı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Myanmar'da Budist milliyetçilerin Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye saldırdığı bildirildi. Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ofisinden yapılan açıklamada, bazı Budist milliyetçilerin, Arakan'ın başkenti Sitwe'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerinin Arakanlı Müslümanlara gönderilecek yardım malzemesini gemiye yüklemelerine engel olmaya çalıştığı belirtildi. Açıklamada, sayıları 300'ü bulan Budist milliyetçilerin gemiye molotof kokteyli atmasıyla olayların büyüdüğü ifade edildi. Polisin havaya ateş açarak ve tazyikli su kullanarak kalabalığa müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, 8 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı. BAZILARI DA POLİSE SAPANLA SALDIRDI Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru yaptığı açıklamada, saldırganlardan bazılarının yardım gemisine molotof kokteyli attığını, bazılarının da polise sapanla saldırdığını söyledi. Gemideki yardım malzemesinin, 25 Ağustos'tan bu yana ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki Maungdaw'da evlerini kaybeden Arakanlı Müslümanlara götürülmesi planlanıyordu.

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