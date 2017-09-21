11:48, 21 Eylül 2017 Perşembe

Yusuf Atılgan'ın kitapları yeniden basıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Roman ve öykü yazarı Yusuf Atılgan'ın kitapları yeniden basılarak okuyucuyla buluştu.

Yazarın, kapakları da yeniden tasarlanan kitapları Can Yayınları, çocuklar için yazdığı öyküler de Can Çocuk etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Gençlik yıllarında yazdığı öyküleriyle Tercüman gazetesinin açtığı yarışmada ödül kazanan Atılgan, daha sonra öykülerini edebiyat dergilerinde yayımlattı. Tek öykü kitabı "Bodur Minareden Öte"yi 1960 yılında çıkaran yazarın bütün öyküleri ilk kez 1992'de "Eylemci" adıyla basıldı. Yazarın ilk kez 2000'de "Bütün Öyküleri" adıyla yayımlanan kitabı yeniden basılan eserleri arasında yer aldı.

Atılgan'ın yenilenen ve yayımlandığı günden bu yana Türk edebiyatının en çok konuşulan romanlarından biri olan "Aylak Adam", entelektüel sorunlara dikkati çekiyor.

Yazarın en bilinen ve bir "memleket portresi" çizen eseri "Anayurt Oteli", yeni tasarımıyla kitapseverlerle buluştu. Romanın kahramanı "Zebercet" üzerinden ilerleyen kitap, sinemaya da uyarlanarak 1986'da beyazperdeye yansıdı.

Yusuf Atılgan'ın yeniden basılan bir diğer kitabı "Canistan", yazarın tamamlamadan bıraktığı üçüncü romanı. Ölümünden çok sonra, ilk kez 2000 yılında yayımlanan ve konusu Manisa'da geçen kitap, okuyucuyu Anadolu'nun işgal edildiği, direniş çetelerinin kurulduğu yıllara götürüyor.

Yazarın ilk kez 1981'de yayımladığı çocuk kitabı "Ekmek Elden Süt Memeden" de 36 yıl sonra tekrar basıldı. Kitap "Korkut'a Masal" ve "Ceren'e Masal" adlı iki bölümden oluşuyor.