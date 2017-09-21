11:57, 21 Eylül 2017 Perşembe

Nijerya'da ayrılıkçı IPOB'un faaliyetlerine yasak



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Nijerya'da varlık gösteren ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları grubunun tüm faaliyetleri yasaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Nijerya'nın güneydoğusunda varlık gösteren ve terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) grubunun tüm faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi. Nijerya Adalet Bakanı Ebubekir Malami, yaptığı açıklamada, Federal Yüksek Mahkeme tarafından alınan karar gereği ayrılıkçı IPOB hareketinin tüm faaliyetlerine yasak getirildiğini söyledi. Malami, IPOB'un Nijerya'nın güneydoğusundaki ayrılıkçı eylemlerinin hükümet otoritesini felce uğrattığını kaydetti. Nijerya'nın Abia eyaletinde ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında Nijerya, IPOB'u "terör örgütü" ilan etmiş, karara karşı çıkan Senato Başkanı Bukola Saraki ise bunun anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu. Öte yandan IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplar tarafından yapıldığını öne sürmüştü. Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, haksız muameleye uğradıklarını gerekçe göstererek Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.

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