Nijerya'da ayrılıkçı IPOB'un faaliyetlerine yasak

Nijerya'nın güneydoğusunda varlık gösteren ve terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) grubunun tüm faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi.
Nijerya Adalet Bakanı Ebubekir Malami, yaptığı açıklamada, Federal Yüksek Mahkeme tarafından alınan karar gereği ayrılıkçı IPOB hareketinin tüm faaliyetlerine yasak getirildiğini söyledi.
Malami, IPOB'un Nijerya'nın güneydoğusundaki ayrılıkçı eylemlerinin hükümet otoritesini felce uğrattığını kaydetti.
Nijerya'nın Abia eyaletinde ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında Nijerya, IPOB'u "terör örgütü" ilan etmiş, karara karşı çıkan Senato Başkanı Bukola Saraki ise bunun anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.
Öte yandan IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplar tarafından yapıldığını öne sürmüştü.
Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, haksız muameleye uğradıklarını gerekçe göstererek Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, "(Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili) Oğluma da söyledim: Sen bile yakalansan polise öldürün der, sonra da seni öldüren polisleri korurum" dedi
Nijerya'da varlık gösteren ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları grubunun tüm faaliyetleri yasaklandı
Budist milliyetçiler, Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye molotof kokteyli attı
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Kuzey Kore'yi yok etmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump için "havlayan köpek" benzetmesi yaptı
İsrail askerleri, Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyeti El-Halil'de 3 saat alıkoydu
Çad Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusunu etkileyen salgında ölü sayısının arttığını duyurdu
Hamas, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti yetkililerinin gelecek hafta Gazze'ye yapacakları ziyareti memnuniyetle karşıladı
Fransa'daki aşırı sağ parti Ulusal Cephenin Başkan Yardımcısı Philippot, partideki yetkilerinin Le Pen tarafından elinden alınmasından sonra partisinden istifa ettiğini açıkladı
Suriye'nin İdlib iline bağlı Han Şeyhun'a sabah erken saatlerde yapılan hava saldırısında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da merkez üssü Java Adası'ndaki Surabaya kentinin 125 kilometre kuzeydoğu açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'e bağlı Havice'yi DEAŞ'ten kurtarma operasyonunun ilk aşamasının başladığını açıkladı
İspanya Başbakanı Rajoy, "Biliyorsunuz ki bu referandum artık yapılamaz. Devam etmeyin. Hiçbir meşruluğu yok. Demokrasiye ve yasallığa geri dönün. Daha büyük kötülükleri önlemek için zaman var." sözleriyle Katalonya özerk yönetim hükümetine çağrıda bulundu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortaklarıyla, BM'nin, devam etmekte olan soykırımı ve etnik temizliği kınaması için inisiyatif alacak." dedi.
AB Konseyi Başkanı Tusk, "AB, şu anda masada olan BM'de reform yapılmasına ilişkin görüşleri asgari gereklilik olarak görüyor." dedi.
Gazprom, Türk Akımı doğal gaz boru hattı inşası için 50 milyar ruble ek fon ayırdığını açıkladı.
Trump, ABD'nin Mısır'a yapacağı yardımları dondurma kararı ile ilgili, "Hiç şüphesiz bu konuyu (yardımların dondurulması) yeniden gözden geçireceğiz" dedi