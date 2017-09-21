Duterte: Oğlum da olsa öldürün

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, oğlu Paolo Duterte'nin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı iddialarına verdiği yanıtta, "Polise, 'bu işe bulaşan oğlum da olsa öldürün' talimatı verdim." dedi.
Duterte, başkent Manila'daki Başkanlık Sarayı'nda, kamu görevinde üstün hizmet gösterenler için yapılan ödül töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Başkan Duterte, muhalif Senator Antonio Trillanes'in gündeme getirdiği, oğlu Davao Belediye Başkan Yardımcısı Paolo Duterte'nin Çin'den yapılan amfetamin kaçakçılığında rolü olduğu iddiasıyla ilgili soruya, "Polise talimat verdim. Çocuklarımdan herhangi biri bu işe bulaşırsa öldürün ki kimsenin diyecek bir şeyi kalmasın. Paolo'ya da söyledim: Sen bile yakalansan polise öldürün der, sonra da seni öldüren polisleri korurum." yanıtını verdi.
Öte yandan Duterte, geçen ay uyuşturucuyla ilgili suçlara karışan polislerin yakalanmasına yardımcı olacaklara vadettiği 2 milyon Filipinler pesosu (yaklaşık 137 bin lira) para ödülünü, 3 milyon Filipinler pesosuna (yaklaşık 206 bin lira) çıkardığını duyurdu.
Ödülü ilan ettiklerinden bu yana henüz hiçbir polisin suçlanmadığını belirten Duterte, "Daha kimseyi yakalayamadım. Şimdi kafa başına 3 milyon peso veriyoruz. Bakalım, duruma göre daha artırabiliriz, yeter ki bunlardan kurtulalım." dedi.
Kamuoyunda "ninja polisler" olarak anılan bazı polislerin uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu maddeleri yeniden piyasaya soktukları ve menfaat karşılığı bazı uyuşturucu çetelerini korudukları iddia ediliyor.
Duterte'nin operasyonlarda görev suçu işleyen polisleri koruyan tavrının, emniyet görevlilerinin halka karşı daha pervasız davranmasına yol açtığı eleştirileri yapılıyor.
Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 30 Haziran 2016'da görevi devralmasından bu yana yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre şimdiye kadar 5 binden fazla şüpheli öldürüldü.
Söz konusu operasyonlarda polisin yaptığı iddia edilen yargısız infazlar ve hak ihlalleri, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve insan hakları kuruluşlarının eleştirilerine yol açmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu iddialar nedeniyle 2017 yılında Filipinler'in emniyet güçlerinin kullanımı için sipariş ettiği 27 bin taarruz tüfeği için ihracat izni vermemişti.
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, "(Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili) Oğluma da söyledim: Sen bile yakalansan polise öldürün der, sonra da seni öldüren polisleri korurum" dedi
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