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TİKA Karadağ'da zeytinyağı üretim tesisi kuruyor
TİKA Karadağ'da zeytinyağı üretim tesisi kuruyor

TİKA Karadağ'ın Ulçin şehrinde zeytin işleme tesisi kurulmasına destek verdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın Ulçin şehrinde "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı" kapsamında zeytin işleme tesisi kurulmasına destek verdi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, kurumun özellikle kırsal alanda yaşayan ailelerin gelir seviyelerinin iyileştirilmesi ve istihdamına katkı sağlanması amacıyla tarım alanında farklı projeler üretmeye devam edeceği belirtilerek, "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı"nın Karadağ ve Bosna Hersek’te uygulamaya konduğu bildirildi.

Projeye ilişkin imza törenine Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Ulçin Belediye Başkanı Nazif Cungu, "Maslinari Pistule" Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Fahira Kraja, TİKA yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Galip, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, TİKA eliyle Karadağ halkının ihtiyaç duyduğu her alanda iş birliğine hazır olduğunu kaydederek, Karadağ’ın en modern zeytin üretim tesisinin TİKA tarafından inşa edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulçin Belediye Başkanı Cungu, TİKA’nın Ulçin şehrinde doğrudan istihdama yönelik gerçekleştirdiği projelerden memnun olduklarını ifade ederek, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

TİKA Karadağ Koordinatörü Ahmet Altun da TİKA'nın Karadağ genelinde çiftçilerin gelir düzeylerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla tarım alanında istihdam yaratıcı projeler yürüttüğünü bildirdi.

Proje kapsamında inşaat çalışmaları hızla devam eden ve bu yıl hasat sezonunda üretime başlaması planlanan zeytin işleme tesisinde 2 fazlı kapalı sistemle yapılacak üretim sayesinde zeytinin hasat sonrası bekleme süresi azalacak. Bunun yanında zeytinin asitliği yükselmeden işlenmesine imkan oluşacağından yüksek kalitede zeytinyağı elde edilmesi sağlanacak.



İlgili Konular Karadağ
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