TİKA Karadağ'da zeytinyağı üretim tesisi kuruyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın Ulçin şehrinde "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı" kapsamında zeytin işleme tesisi kurulmasına destek verdi.
TİKA'dan yapılan açıklamada, kurumun özellikle kırsal alanda yaşayan ailelerin gelir seviyelerinin iyileştirilmesi ve istihdamına katkı sağlanması amacıyla tarım alanında farklı projeler üretmeye devam edeceği belirtilerek, "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı"nın Karadağ ve Bosna Hersek’te uygulamaya konduğu bildirildi.
Projeye ilişkin imza törenine Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Ulçin Belediye Başkanı Nazif Cungu, "Maslinari Pistule" Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Fahira Kraja, TİKA yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Galip, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, TİKA eliyle Karadağ halkının ihtiyaç duyduğu her alanda iş birliğine hazır olduğunu kaydederek, Karadağ’ın en modern zeytin üretim tesisinin TİKA tarafından inşa edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ulçin Belediye Başkanı Cungu, TİKA’nın Ulçin şehrinde doğrudan istihdama yönelik gerçekleştirdiği projelerden memnun olduklarını ifade ederek, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
TİKA Karadağ Koordinatörü Ahmet Altun da TİKA'nın Karadağ genelinde çiftçilerin gelir düzeylerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla tarım alanında istihdam yaratıcı projeler yürüttüğünü bildirdi.
Proje kapsamında inşaat çalışmaları hızla devam eden ve bu yıl hasat sezonunda üretime başlaması planlanan zeytin işleme tesisinde 2 fazlı kapalı sistemle yapılacak üretim sayesinde zeytinin hasat sonrası bekleme süresi azalacak. Bunun yanında zeytinin asitliği yükselmeden işlenmesine imkan oluşacağından yüksek kalitede zeytinyağı elde edilmesi sağlanacak.
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adalet Bakanlığının UYAP'ı KDK'nın kullanımına sunmasına ilişkin protokol imzalandı
Türkiye, İran ve Irak Dışişleri Bakanları, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumu ile ilgili ortak bildiri yayınladı
TİKA Karadağ'ın Ulçin şehrinde zeytin işleme tesisi kurulmasına destek verdi.
DHKP/C'nin yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 avukattan 14'ü tutuklandı
Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında Hasankeyf Höyük'teki kazıda 11 bin 500 yıllık yerleşim yeri tespit edildi
Yazarın "Bütün Öyküleri", "Aylak Adam", "Anayurt Oteli", "Canistan" ve "Ekmek Elden Süt Memeden" kitapları Can Yayınları'ndan çıktı
ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin olarak değerlendirilen karar ve açıklamalarının ardından değer kazanan dolar/TL, 3,5199 ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.
İstanbul'a yağış uyarısı hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem de AKOM'dan yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Türk Silahlı Kuvvetlerince, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına düzenlenen hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları vuruldu
Diyarbakır'da 46 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 28 Eylül Perşembe günü akşam yemeğinde görüşecek
Hava sıcaklığının 2 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta Terörle Mücadele Küresel Forumu 8. Bakanlar Toplantısı'nda, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin ideolojilerini yok etmek yerine terörün temel nedenlerinin temizlenmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul ederek görüştü