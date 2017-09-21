Güneş Sistemi'nde 'ilk ikili asteroit' keşfi

Güneş Sistemi'nde Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında daha önce eşine rastlanmamış, birbirlerinin yörüngesinde dönen iki gök cismi keşfedildi.
Almanya'daki Max Planck Enstitüsünden bilim adamlarının Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla yaptığı keşifle ilgili ayrıntılar "Nature" dergisinde yayımlandı.
Kuyruklu yıldız özellikleri sergileyen, aynı kütle ve büyüklüğe sahip iki asteroitin yaklaşık 100 kilometre mesafeden birbirlerinin yörüngesinde döndüğü belirtildi.
Asteroit çifte "288P" adının verildiği kaydedildi.
288P'nin aynı zamanda kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılan ilk ikili asteroit olduğu ifade edildi.
Bilim insanları, ikili asteroit sisteminin sadece 5 bin yıldır var olduğunu varsayıyor.
Güneş Sistemi'nde Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında daha önce eşine rastlanmamış, birbirlerinin yörüngesinde dönen iki gök cismi keşfedildi
ABD Senatosu Kaspersky'e ait ürünlerin, federal yönetim tarafından kullanılmasını yasakladı
Kanadalı bilimi insanları Güneş sisteminin dışında yer alan Jupiter’in iki katı büyüklüğünde “siyah” bir gezegen keşfettiklerini bildirdi.
"İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi" olarak bilinen Bitcoin'de, dünyanın büyük ekonomilerinin hükümetleri daha fazla regülasyon isterken, Bitcoin destekçileri Bitcoin'in internette özgürce kullanılması gerektiğini savunuyor.
ABD'li teknoloji şirketi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı, yeni akıllı saati Apple Watch 3'ü ve 4K özelliğine sahip yeni Apple TV'yi tanıttı
NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini, gezegenin uydusu Titan'dan son geçişini yaptı
İntihara sürükleyen oyun: Blue Whale (Mavi Balina)
İnsan deri hücreleri, kök hücre durumuna getirilmeden doğrudan motor nöronlara dönüştürüldüğü bildirildi.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin teleskobuyla, İstanbul Üniversitesi'nden araştırmacı bir grup 'zonklayan yıldız' keşfetti
Harvard’da çalışmalarına müdahalede bulunulmaksızın, ‘tam akademik özgürlük’ altında doktora yapan Pasterski yeni Einstein olarak görülüyor
Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi unvanlı şirketin merkezi Beşiktaş
Apple, İran yapımı tüm mobil uygulamaları online mağazası App Store'dan kaldırdı.
AB'den flaş sosyal medya çağrısı: yapıldı. Çağrıda "Gerekli durumlarda içeriğe müdahale edebilecek araçlar geliştirin" denildi
Sağlık Bakanı Demircan, "Hastanelerimizin donanımları için yerlileşme noktasında kararları aldık, önceden de alınmış kararları da daha ileriye taşıyacağız. Bundan sonra Türkiye'deki bütün radyoaktivite üreten cihazların standardizasyonu ve kalibrasyonu tek merkezden yapılacak. Biz cihazları alıyorduk, kullanıyorduk, standardizasyonu yoktu. Şimdi bunların standardizasyonu bizim elimizde" dedi
Milyonlarca kişinin merakla beklediği tam Güneş tutulması ABD'de gerçekleşti. Tam Güneş tutulması sadece Kuzey Amerika'da gözlemlendi..