13:15, 21 Eylül 2017 Perşembe

Kamu Denetçiliği Kurumu UYAP'ı kullanabilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı, Ulusal Yargı Ağı Platformunu (UYAP) vatandaşın idarelerle yaşadığı sorunlara ilişkin başvuruları değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) kullanımına sundu.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek ile Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK'da düzenlenen programda, UYAP'la ilgili protokole imza attı.

İpek, burada yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla UYAP'ın uygulamaya sunulduğunu hatırlattı.

Ulusal ve uluslararası alanda 25 ödüle sahip UYAP'ın, iş süreçlerini hızlandırarak güvenilirliği artırmayı hedefleyen bir bilgi sistemi olduğunu belirten İpek, arşiv sayesinde de bilgilerin kullanıcıların paylaşımına açıldığını dile getirdi.

İpek, UYAP'ın yargı sistemine adalet, hız, doğruluk, tutarlılık, şeffaflık ve verimlilik getirdiğine dikkati çekerek, "UYAP, zaman, maliyet, iş gücünden tasarruf sağlayan, usulsüzlük ve yolsuzlukları önleyen katkılar da sağlamıştır." dedi.

KDK'nın, imzalanan protokol çerçevesinde UYAP'ı kullanabileceğini bildiren İpek, kuruma başvuranların idari yargıdaki davalarıyla, adli yargıda da hukuk dosyalarına ilişkin kapak bilgilerine ulaşılabileceğini kaydetti.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı İpek, KDK'nın, davalarla ilgili dava dilekçesi, gerekçeli karar gibi belgeleri mahkemelerle yazışma yapılmadan onay verilmesi halinde elektronik ortamda görüntüleyebileceğini, Danıştay'ın emsal kararlarına da erişilebileceğini aktardı.

Mahkemelerle yazışmaların ortadan kaldırılacağını söyleyen İpek, çeşitli tasarruflar sağlanarak başvuruların hızlı sonuçlandırılmasının sağlanacağını ifade etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise KDK'nın vatandaşın avukatlığını yaptığını belirtti.

Verdikleri kararlarla idarelere de danışmanlık yaptıklarını anlatan Malkoç, UYAP'ın kullanılmasıyla başvuruların daha kısa sürelerde sonuçlandırılacağını bildirdi.

Protokolle, uzun süren yazışma sürecinin kısalacağını vurgulayan Malkoç, başvuruların kısa sürede sonuçlandırılmasının sağlanacağını ifade etti.

Malkoç, yargıya intikal eden konularla ilgili başvuruları değerlendiremediklerini, bu konunun incelemesinin yazışmaya gerek duyulmadan UYAP üzerinden yapılabileceğini kaydetti.